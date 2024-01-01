На Закарпатті впіймали ухилянта з Волині

На Закарпатті впіймали ухилянта з Волині
Прикордонники Чопського загону стали на заваді незаконним намірам волинянина, який намагався перетнути державний кордон з порушенням чинного законодавства.

Про це у фейсбуці повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Трьох правопорушників затримали прикордонні наряди відділів «Ужгород», «Новоселиця» та «Великий Березний».

Затримані виявилися чоловіками призовного віку - жителями Львівщини, Закарпаття і Волині.

Усі троє визнали намір незаконно перетнути кордон та дістатися країн Західної Європи.

Усіх затриманих доставили у прикордонні підрозділи для складання адміністративно-процесуальних документів. Порушників кордону притягнуто до відповідальності за ст.204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України.

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Теги: ухилянт, кордон
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