На Закарпатті впіймали ухилянта з Волині
Сьогодні, 18:18
Прикордонники Чопського загону стали на заваді незаконним намірам волинянина, який намагався перетнути державний кордон з порушенням чинного законодавства.
Про це у фейсбуці повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.
Трьох правопорушників затримали прикордонні наряди відділів «Ужгород», «Новоселиця» та «Великий Березний».
Затримані виявилися чоловіками призовного віку - жителями Львівщини, Закарпаття і Волині.
Усі троє визнали намір незаконно перетнути кордон та дістатися країн Західної Європи.
Усіх затриманих доставили у прикордонні підрозділи для складання адміністративно-процесуальних документів. Порушників кордону притягнуто до відповідальності за ст.204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України.
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Про це у фейсбуці повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.
Трьох правопорушників затримали прикордонні наряди відділів «Ужгород», «Новоселиця» та «Великий Березний».
Затримані виявилися чоловіками призовного віку - жителями Львівщини, Закарпаття і Волині.
Усі троє визнали намір незаконно перетнути кордон та дістатися країн Західної Європи.
Усіх затриманих доставили у прикордонні підрозділи для складання адміністративно-процесуальних документів. Порушників кордону притягнуто до відповідальності за ст.204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України.
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