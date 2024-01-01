На Закарпатті впіймали ухилянта з Волині





Про це у фейсбуці повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.



Трьох правопорушників затримали прикордонні наряди відділів «Ужгород», «Новоселиця» та «Великий Березний».



Затримані виявилися чоловіками призовного віку - жителями Львівщини, Закарпаття і Волині.



Усі троє визнали намір незаконно перетнути кордон та дістатися країн Західної Європи.



Усіх затриманих доставили у прикордонні підрозділи для складання адміністративно-процесуальних документів. Порушників кордону притягнуто до відповідальності за ст.204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України.



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