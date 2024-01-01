Експрацівниця банку у Києві видурила у клієнтів майже 86 мільйонів

Працівники поліціЇ затримали зловмисницю, яка ошукала клієнтів банку на майже 86 мільйонів гривень.Про це повідомляє в телеграмі Нацполіція.38-річна киянка, колишня менеджерка банку по роботі з віп-клієнтами, виманювала кошти у громадян.Після свого звільнення з банку жінка вирішила використати довіру ексклієнтів. А щоб уникнути підозр,орендувала приміщення під справжнім банківським відділенням та приховала інформацію про своє звільнення. Там жінка просила в ексклієнтів гроші в борг під відсотки.Не бажаючи нести відповідальності за скоєне, жінка вирішила уникнути судових засідань та втекти від слідства.Однак працівники ДВБ встановили місцеперебування та затримали її.