Експрацівниця банку у Києві видурила у клієнтів майже 86 мільйонів

Експрацівниця банку у Києві видурила у клієнтів майже 86 мільйонів
Працівники поліціЇ затримали зловмисницю, яка ошукала клієнтів банку на майже 86 мільйонів гривень.

Про це повідомляє в телеграмі Нацполіція.

38-річна киянка, колишня менеджерка банку по роботі з віп-клієнтами, виманювала кошти у громадян.
Експрацівниця банку у Києві видурила у клієнтів майже 86 мільйонів

Після свого звільнення з банку жінка вирішила використати довіру ексклієнтів. А щоб уникнути підозр, шахрайка орендувала приміщення під справжнім банківським відділенням та приховала інформацію про своє звільнення. Там жінка просила в ексклієнтів гроші в борг під відсотки.
Експрацівниця банку у Києві видурила у клієнтів майже 86 мільйонів
Експрацівниця банку у Києві видурила у клієнтів майже 86 мільйонів

Не бажаючи нести відповідальності за скоєне, жінка вирішила уникнути судових засідань та втекти від слідства.

Однак працівники ДВБ встановили місцеперебування та затримали її.

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Теги: шахраї, Україна
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