Експрацівниця банку у Києві видурила у клієнтів майже 86 мільйонів
Сьогодні, 17:59
Працівники поліціЇ затримали зловмисницю, яка ошукала клієнтів банку на майже 86 мільйонів гривень.
Про це повідомляє в телеграмі Нацполіція.
38-річна киянка, колишня менеджерка банку по роботі з віп-клієнтами, виманювала кошти у громадян.
Після свого звільнення з банку жінка вирішила використати довіру ексклієнтів. А щоб уникнути підозр, шахрайка орендувала приміщення під справжнім банківським відділенням та приховала інформацію про своє звільнення. Там жінка просила в ексклієнтів гроші в борг під відсотки.
Не бажаючи нести відповідальності за скоєне, жінка вирішила уникнути судових засідань та втекти від слідства.
Однак працівники ДВБ встановили місцеперебування та затримали її.
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Про це повідомляє в телеграмі Нацполіція.
38-річна киянка, колишня менеджерка банку по роботі з віп-клієнтами, виманювала кошти у громадян.
Після свого звільнення з банку жінка вирішила використати довіру ексклієнтів. А щоб уникнути підозр, шахрайка орендувала приміщення під справжнім банківським відділенням та приховала інформацію про своє звільнення. Там жінка просила в ексклієнтів гроші в борг під відсотки.
Не бажаючи нести відповідальності за скоєне, жінка вирішила уникнути судових засідань та втекти від слідства.
Однак працівники ДВБ встановили місцеперебування та затримали її.
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