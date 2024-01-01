Президент підписав закон про обмеження ставок за мікрокредитами*





І лише в кінці грудня Володимир Зеленський підписав законопроект №9422, який несе глобальні зміни в роботу ринку мікрокредитування та посилює контроль за цією сферою зі сторони держави.



Чому необхідно замінити алгоритми видачі мікрокредитів

Як стверджують фахівці в цій сфері, мікрофінансові організації вимагають мінімум даних у позичальника і як наслідок



Які головні зміни очікує ринок мікрокредитування

Головне, на що звернули увагу, це завищений відсоток у фінкомпаніях, таких як



Багато хто вважає, що при таких умовах компанії з мікрокредитування не зможуть існувати і ці зміни, запроваджені Нацбанком, мають на меті розподілити цей ринок на користь банківської системи. Але показники за перше півріччя і так свідчать про те, що банки надають фізичним особам дрібних кредитів на значно більші суми, ніж фінансові компанії. Це 135 млрд грн до 18,7 млрд відповідно. Тож нововведення, які готує уряд, спрямовані у першу чергу на поліпшення умов оформлення позики для громадян.



Також важливою зміною можна вважати заборону на автоматичне продовження умов договору на позику. Відтепер необхідно повторно укладати угоду, що знизить ризики потрапити позичальнику у великі борги, без його відома.



Автори звернули увагу і на посилення перевірки даних кожного клієнта. Зокрема, пропонують обмежити видачу мікрокредитів громадянам, що знаходяться в реєстрі лудоманів України. Це дуже правильне рішення, що допоможе особам, які мають такі проблеми, швидше подолати їх і не поглиблюватися у фінансові негаразди, що супроводжує патологічна залежність від азартних ігор.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Верховна Рада України з ініціативи Нацбанку почала розробку законодавчого документа, який би контролював відсоток на ринку мікрокредитування, ще весною 2023 року.І лише в кінці грудняпідписав законопроект №9422, який несе глобальні зміни в роботу ринку мікрокредитування та посилює контроль за цією сферою зі сторони держави.Як стверджують фахівці в цій сфері, мікрофінансові організації вимагають мінімум даних у позичальника і як наслідок отримати кредит може людина, яка не спроможна повернути ці кошти. Отже, вона потрапляє у важке становище і знов має брати позику в іншій компанії, щоб розрахуватися. МФО свідомо завищують відсотки по мікропозикам, перекриваючі ризик неповернення коштів. Зі сторони держави не існувало жодних обмежень такої діяльності, тож не можна було звинуватити фінкомпанії в порушення закону. Уряд сподівався на саморегулювання ринку і що з часом компанії, які надають послуги з мікрокредитування, будуть вести свій бізнес більш етично та почнуть пропонувати чесні й прозорі умови договорів для своїх клієнтів. Але цього не сталося, тому й почали обговорювати необхідність певних обмежень за допомогою закону.Головне, на що звернули увагу, це завищений відсоток у фінкомпаніях, таких як Кача , Єгроші, MyCredit, Швидко Гроші та інші. Протягом року планується вводити обмеження на показник ”денної процентної ставки на споживчий кредит” кожні чотири місяці з моменту підписання законопроекту. Ще у березні максимально можлива ставка складе 2,5%. У липні цей показник впаде до 1,5%. А вже з листопада 2024 року всі МФО мають видавати мікрокредити під 1% максимум.Багато хто вважає, що при таких умовах компанії з мікрокредитування не зможуть існувати і ці зміни, запроваджені Нацбанком, мають на меті розподілити цей ринок на користь банківської системи. Але показники за перше півріччя і так свідчать про те, що банки надають фізичним особам дрібних кредитів на значно більші суми, ніж фінансові компанії. Це 135 млрд грн до 18,7 млрд відповідно. Тож нововведення, які готує уряд, спрямовані у першу чергу на поліпшення умов оформлення позики для громадян.Також важливою зміною можна вважати заборону на автоматичне продовження умов договору на позику. Відтепер необхідно повторно укладати угоду, що знизить ризики потрапити позичальнику у великі борги, без його відома.Автори звернули увагу і на посилення перевірки даних кожного клієнта. Зокрема, пропонують обмежити видачу мікрокредитів громадянам, що знаходяться в реєстрі лудоманів України. Це дуже правильне рішення, що допоможе особам, які мають такі проблеми, швидше подолати їх і не поглиблюватися у фінансові негаразди, що супроводжує патологічна залежність від азартних ігор.

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