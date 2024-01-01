У Луцьку п’яний водій мало не влетів у будинок сусідів
Сьогодні, 17:40
Нетверезий водій у Луцьку на вулиці Стефаника заїхав на город до сусідів і мало не врізався у їхній будинок.
Про це у телеграмі інформує управління патрульної поліції Волинської області.
Громадяни розповіли, що після опівночі почули незрозумілий гуркіт на спільному для кількох приватних будинків подвір’ї. Коли ж господарі вийшли на вулицю, то виявили, що їхній нетверезий сусід заїхав автомобілем просто на город.
За вказаною адресою вирушив екіпаж патрульних поліцейських. На місці вони виявили, що 18-річний водій автомобіля марки Volkswagen і справді був нетверезий. Це підвердив прилад Драгер, який показав результат 2,72 проміле алкоголю. Така доза перевищує максимально допустиму у понад 13 разів.
Патрульні відібрали в громадян пояснення. На чоловіка ж склали протокол за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП. Його відсторонили від керування.
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Про це у телеграмі інформує управління патрульної поліції Волинської області.
Громадяни розповіли, що після опівночі почули незрозумілий гуркіт на спільному для кількох приватних будинків подвір’ї. Коли ж господарі вийшли на вулицю, то виявили, що їхній нетверезий сусід заїхав автомобілем просто на город.
За вказаною адресою вирушив екіпаж патрульних поліцейських. На місці вони виявили, що 18-річний водій автомобіля марки Volkswagen і справді був нетверезий. Це підвердив прилад Драгер, який показав результат 2,72 проміле алкоголю. Така доза перевищує максимально допустиму у понад 13 разів.
Патрульні відібрали в громадян пояснення. На чоловіка ж склали протокол за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП. Його відсторонили від керування.
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