У мережі з’явилося відео з роботою у бою РСЗВ «Волинський партизан»

У мережі з’явилося відео з роботою у бою РСЗВ «Волинський партизан»
У мережі опублікували відео з бойовою роботою «Волинського Партизана» – реактивної системи залпового вогню калібру 122 мм, яка стоїть на озброєнні роти вогневої підтримки Ковельського батальйону 100 обр ТрО.

Про це у телеграмі повідомляє 100-та окрема бригада Територіальної оборони ЗСУ.

Установка має лише три направлячих, проте є напрочуд рухливою – адже змонтована на платформі швидкого і маневреного пікапа.

«Відпрацювавши по ворожих цілях – розрахунок «Волинського Партизана» якнайоперативніше полишає вогневу позицію і приступає до виконання нових бойових завдань!» - зазначили у військовій частині.


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Теги: 100 бригада, Волинь, наближають перемогу
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