20-річний волинянин отримав 10 років тюрми за умисне вбивство
Сьогодні, 16:50
20-річний волинянин 10 років відбуватиме за ґратами покарання за умисне вбивство.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Камінь-Каширської окружної прокуратури суд визнав 20-річного жителя села Піщане Камінь-Каширського району винуватим в умисному вбивстві (ч. 1 ст.115 КК України).
Нагадаємо, уночі 8 липня 2022 року нетверезий молодик під час конфлікту вдарив 19-річного знайомого мотошоломом по голові, завдавши травм, від яких потерпілий помер на місці.
Суд призначив йому покарання у виді 10 років позбавлення волі.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Камінь-Каширської окружної прокуратури суд визнав 20-річного жителя села Піщане Камінь-Каширського району винуватим в умисному вбивстві (ч. 1 ст.115 КК України).
Нагадаємо, уночі 8 липня 2022 року нетверезий молодик під час конфлікту вдарив 19-річного знайомого мотошоломом по голові, завдавши травм, від яких потерпілий помер на місці.
Суд призначив йому покарання у виді 10 років позбавлення волі.
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