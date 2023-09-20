20-річний волинянин отримав 10 років тюрми за умисне вбивство





Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.



За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Камінь-Каширської окружної прокуратури суд визнав 20-річного жителя села Піщане Камінь-Каширського району винуватим в умисному вбивстві (ч. 1 ст.115 КК України).



Нагадаємо, уночі 8 липня 2022 року нетверезий молодик під час конфлікту вдарив 19-річного знайомого мотошоломом по голові, завдавши травм, від яких потерпілий помер на місці.



Суд призначив йому покарання у виді 10 років позбавлення волі.



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