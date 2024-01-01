Аварія у Нововолинську: зіткнулися дві автівки





Про це повідомляє



Автопригода сталася 5 лютого на вулиці Сокальській за переїздом – неподалік другої шахти.



На дорозі не розминулися автомобілі ВАЗ та Сітроен.



На місці працює поліція. Рух на ділянці дороги ускладнений.



Деталі згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Нововолинську сьогодні, 5 лютого, трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів.Про це повідомляє Буг 5 лютого на вулиці Сокальській за переїздом – неподалік другої шахти.На дорозі не розминулися автомобілі ВАЗ та Сітроен.На місці працює поліція. Рух на ділянці дороги ускладнений.Деталі згодом.

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