Аварія у Нововолинську: зіткнулися дві автівки
Сьогодні, 16:16
У Нововолинську сьогодні, 5 лютого, трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів.
Про це повідомляє Буг.
Автопригода сталася 5 лютого на вулиці Сокальській за переїздом – неподалік другої шахти.
На дорозі не розминулися автомобілі ВАЗ та Сітроен.
На місці працює поліція. Рух на ділянці дороги ускладнений.
Деталі згодом.
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Про це повідомляє Буг.
Автопригода сталася 5 лютого на вулиці Сокальській за переїздом – неподалік другої шахти.
На дорозі не розминулися автомобілі ВАЗ та Сітроен.
На місці працює поліція. Рух на ділянці дороги ускладнений.
Деталі згодом.
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