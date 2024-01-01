Аварія у Нововолинську: зіткнулися дві автівки

Аварія у Нововолинську: зіткнулися дві автівки
У Нововолинську сьогодні, 5 лютого, трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів.

Про це повідомляє Буг.

Автопригода сталася 5 лютого на вулиці Сокальській за переїздом – неподалік другої шахти.

На дорозі не розминулися автомобілі ВАЗ та Сітроен.

На місці працює поліція. Рух на ділянці дороги ускладнений.

Деталі згодом.

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Теги: ДТП, Волинь
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