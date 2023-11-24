За працевлаштування особи з інвалідністю на Волині бізнес може отримати компенсацію

За працевлаштування особи з інвалідністю на Волині бізнес може отримати компенсацію
За облаштування робочого місця для людей з інвалідністю волинським працедавцям виплачують компенсацію за державною програмою.

Про це інформує Суспільне.

Луцький геріатричний пансіонат – перший заклад в області, який скористався програмою, розповіла старша інспекторка з кадрів пансіонату Антоніна Лучко.

З її слів, знайти людину на посаду різнороба було важко, бо заробітна плата — мінімальна, а роботи багато. За допомогою звернулися до центру зайнятості.

Так два місяці тому у заклад взяли на роботу Олександра Миронюка. В його обов'язки входить ремонтувати те, що зламалося.
За працевлаштування особи з інвалідністю на Волині бізнес може отримати компенсацію

Олександр Миронюк має другу групу інвалідності. За державною програмою, центр зайнятості компенсував геріатричному пансіонату 71 тисячу гривень за облаштування робочого місця для такого працівника. Йому купили робочий інструмент.

"Завдання було почепити ручку на тумбочку, дзеркало і вішака. З новим шурупокрутом — працювати легше. В мене є ящичок на виклик, там є точило, тиски, умови праці є, аби працювати", — каже чоловік.
За працевлаштування особи з інвалідністю на Волині бізнес може отримати компенсацію

Розмір компенсації для людей з інвалідністю другої групи це — 71 тисяча гривень і за працевлаштування людей з першою групою – це 106 тисяч 500 гривень, каже начальниця управління обласного центру зайнятості Оксана Меріда.

"Ця програма почала діяти з кінця минулого року. Наразі нею можуть скористатися усі роботодавці, це юридичні та фізичні особи. Компенсацію дають за придбані меблі, комп'ютер, інструменти, слуховий апарат", — говорить Оксана Меріда.
За працевлаштування особи з інвалідністю на Волині бізнес може отримати компенсацію

З її слів, після влаштування на роботу людини з інвалідністю, роботодавець має 90 днів, щоб подати документи на компенсацію. Для реалізації цієї програми в області передбачені — 5 мільйонів 400 гривень.


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Теги: робота, Волинь
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