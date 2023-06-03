У Луцьку зловмисникам, які вимагали гроші та шантажували людей, оголосили підозру

Слідчі Луцького РУП завершили досудове розслідування щодо групи вимагачів, якіПро це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Підозрювані організували «бізнес» на вимаганні грошей у громадян за нерозголошення конфіденційної інформації. Учасники групи реєструвалися у соціальних мережах під вигаданими іменами та збирали відомості про особисте життя певних громадян.Згодом потенційній жертві один із зловмисників призначав зустріч, під час якої дізнавався справжні анкетні дані потерпілого. Після цього разом із спільниками вимагали у громадян гроші за нерозповсюдження щодо них різної інформації. При цьому молодики погрожували постраждалим фізичною розправою, забирали у них документи тощо.Усі вони жителі Луцька, двом із них 23, третьому – 20 років. До слова, останній притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення грабежу.Слідчі Луцького районного управління поліції повідомили зловмисникам про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 (Вимагання, вчинене групою осіб в умовах воєнного стану) та ч. 4 ст. 186 (Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.Нині досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду.