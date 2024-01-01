Росія збільшила кількість обстрілів майже на чверть, – МВС





Про це Ігор Клименко.



"Зафіксовано атаки понад 570 населених пунктів. Найбільше - в Запорізькій області.



Внаслідок російських ударів за минулий тиждень 12 людей загинули, 60 осіб отримали поранення.



Першими на місця обстрілів прибувають рятувальники та поліцейські. Ліквідовують наслідки ворожого вогню, розбирають завали, документують воєнні злочини та допомагають постраждалим громадянам.



Наші фахівці працюють у посиленому режимі та завжди готові до будь-яких викликів.



Дякую всім, хто продовжує рятувати й захищати", - йдеться в повідомленні.



За даними речника Генштабу, протягом тижня відбулося понад 560 бойових зіткнень із ворогом. Найбільшу кількість атак росіян відбили на Авдіївському напрямку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Минулого тижня інтенсивність ворожих обстрілів збільшилася майже на чверть. Ворог атакував Україну понад 1500 разів.Про це повідомив міністр внутрішніх справ України"Зафіксовано атаки понад 570 населених пунктів. Найбільше - в Запорізькій області.Внаслідок російських ударів за минулий тиждень 12 людей загинули, 60 осіб отримали поранення.Першими на місця обстрілів прибувають рятувальники та поліцейські. Ліквідовують наслідки ворожого вогню, розбирають завали, документують воєнні злочини та допомагають постраждалим громадянам.Наші фахівці працюють у посиленому режимі та завжди готові до будь-яких викликів.Дякую всім, хто продовжує рятувати й захищати", - йдеться в повідомленні.За даними речника Генштабу, протягом тижня відбулося понад 560 бойових зіткнень із ворогом. Найбільшу кількість атак росіян відбили на Авдіївському напрямку.

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