У бою на Донеччині поліг волинський прикордонник
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Шацька громада на Волині в скорботі – на війні загинув краянин із села Пулемець Микола Войтович.
Про це у фейсбуці інформує Шацька селищна рада.
На війні з російськими окупантами загинув військовослужбовець із села Пулемець Войтович Микола Миколайович. Микола був мобілізований 21 серпня 2023 року у військову частину А9971, служив у прикордонних військах.
Свій останній бій захисник прийняв 2 лютого на Донеччині.
А 4 вересня Миколі мало б виповнитися 30 років. У захисника залишилися батьки, брат, сестри.
«Висловлюємо щирі співчуття рідним Героя. Схиляємо голови перед світлою пам’яттю воїна, який віддав своє життя за Україну», - зазначили у селищній раді.
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Про це у фейсбуці інформує Шацька селищна рада.
На війні з російськими окупантами загинув військовослужбовець із села Пулемець Войтович Микола Миколайович. Микола був мобілізований 21 серпня 2023 року у військову частину А9971, служив у прикордонних військах.
Свій останній бій захисник прийняв 2 лютого на Донеччині.
А 4 вересня Миколі мало б виповнитися 30 років. У захисника залишилися батьки, брат, сестри.
«Висловлюємо щирі співчуття рідним Героя. Схиляємо голови перед світлою пам’яттю воїна, який віддав своє життя за Україну», - зазначили у селищній раді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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