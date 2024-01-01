У бою на Донеччині поліг волинський прикордонник

Шацька громада на Волині в скорботі – на війні загинув краянин із села ПулемецьПро це у фейсбуці інформує Шацька селищна рада.На війні з російськими окупантами загинув військовослужбовець із села Пулемець Войтович Микола Миколайович. Микола був мобілізований 21 серпня 2023 року у військову частину А9971, служив у прикордонних військах.Свій останній бій захисник прийняв 2 лютого на Донеччині.А 4 вересня Миколі мало б виповнитися 30 років. У захисника залишилися батьки, брат, сестри.«Висловлюємо щирі співчуття рідним Героя. Схиляємо голови перед світлою пам’яттю воїна, який віддав своє життя за Україну», - зазначили у селищній раді.