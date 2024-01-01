Посадовець Верховного Суду України чекав на новий наступ росіян і окупацію держави, – СБУ
Сьогодні, 14:30
СБУ викрила посадовця Верховного Суду України, який виправдовував агресію рф, чекав новий наступ рашистів і сподівався на швидку окупацію нашої держави.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Служба безпеки зібрала доказову базу на очільника одного із структурних підрозділів Верховного Суду України. Посадовець виправдовував збройну агресію рф і тимчасову окупацію нашої держави.
У розпорядженні СБУ – записи розмов, в яких фігурант заперечує суверенітет України і пропонує віддати окупантам південні регіони, у тому числі Одеську та Херсонську області.
Також у спілкуванні зі своїм підлеглим чиновник героїзував найманців російської приватної військової компанії «Вагнер» та підтримував їхню участь у війні проти нашої держави.
Крім того посадовець судового органу пропонував розпочати новий наступ на Україну з північного напрямку для захоплення Львова та сусідніх регіонів.
Фігурант висловлював свої надії на швидку окупацію нашої держави з подальшим встановленням на її території кремлівського режиму.
Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності чиновника на користь країни-агресора.
Під час обшуків за місцем проживання зловмисника виявлено:
▪️ мобільні телефони та комп’ютери із доказами злочинних дій;
▪️ майже 300 необлікованих набоїв до стрілецької зброї;
▪️ спеціальний технічний засіб незаконного стеження;
▪️ прокремлівську літературу.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинені службовою особою).
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.
Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Служба безпеки зібрала доказову базу на очільника одного із структурних підрозділів Верховного Суду України. Посадовець виправдовував збройну агресію рф і тимчасову окупацію нашої держави.
У розпорядженні СБУ – записи розмов, в яких фігурант заперечує суверенітет України і пропонує віддати окупантам південні регіони, у тому числі Одеську та Херсонську області.
Також у спілкуванні зі своїм підлеглим чиновник героїзував найманців російської приватної військової компанії «Вагнер» та підтримував їхню участь у війні проти нашої держави.
Крім того посадовець судового органу пропонував розпочати новий наступ на Україну з північного напрямку для захоплення Львова та сусідніх регіонів.
Фігурант висловлював свої надії на швидку окупацію нашої держави з подальшим встановленням на її території кремлівського режиму.
Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності чиновника на користь країни-агресора.
Під час обшуків за місцем проживання зловмисника виявлено:
▪️ мобільні телефони та комп’ютери із доказами злочинних дій;
▪️ майже 300 необлікованих набоїв до стрілецької зброї;
▪️ спеціальний технічний засіб незаконного стеження;
▪️ прокремлівську літературу.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинені службовою особою).
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.
Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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