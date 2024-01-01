Ідентифікували двох окупантів, які катували цивільних на Київщині

Правоохоронці повідомили про підозру двом військовим зс рф, які причетні доПро це в телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.За процесуального керівництва прокуратури автономії двом військовим рф повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).Підозрювані – заступник командира та військовий 2-ї роти спецзагону нацгвардії рф по Красноярському краю.За даними слідства, 19 березня 2022 року під час окупації Бучанського району Київської області один із підозрюваних разом зі спільниками позбавив волі чотирьох мешканців села Здвижівка.Окупанти зв’язали їм руки пластиковими стяжками, закрили очі ганчірками, обмотавши голови клейкою стрічкою, та вивезли в сарай на околиці села для допитів. Щоб залякати та схилити до співпраці російські військові з вогнепальної зброї розстріляли собаку одного із потерпілих.Пізніше інший підозрюваний разом з «колегами» вивіз до лісу одного із затриманих, де погрожувалив йому вбивством. Не здобувши жодних компрометуючих відомостей щодо потерпілих, їх відпустили.Раніше також було повідомлено про підозру командиру спецзагону швидкого реагування «ОМОН» по Красноярському краю, який віддавав незаконні накази щодо ув’язнення цивільних жителів Київщини.Спеціальне досудове розслідування здійснюється СУ ГУ НП в АР Крим та місті Севастополі за дорученням Генерального прокурора.