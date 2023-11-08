За два кілометри від Білорусі: як у волинській школі працює офіцерка безпеки

Гута - село на Ратнівщині, що розташоване за два кілометри від кордону. Із вікна місцевого ліцею видніється територія білорусі. Тут навчається близько 300 школярів. Уже понад тиждень у навчальному закладі працює офіцерка Служби освітньої безпекиПро це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.23-річна Юлія була поліцейською охорони об'єктів та публічної безпеки, відтепер же – опікується безпекою вихованців Гутянського ліцею в рамках проєкту «Офіцери служби освітньої безпеки».Цей проєкт – спільна ініціатива керівництва держави за участі Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції. А її місія - захистити дітей у школах в умовах повномасштабної війни росії проти України та створити безпекове середовище після війни.На Волині залучені до проєкту 47 шкіл, що«До моїх обов'язків входить забезпечення пропускного режиму, зокрема, перевірка сторонніх осіб, які намагаються потрапити до школи, реагування та припинення будь-яких правопорушень, профілактичні бесіди з учнями. Також маю простежити, аби усі учасники освітнього процесу у разі сигналу «повітряна тривога» спустилися в укриття», - розповідає Юлія.Поліцейська зізнається: як тільки розпочинала роботу у школі, учні ставилися до неї з застереженням, адже думали, що її місія - карати їх за погані вчинки чи оцінки, однак їй швидко вдалося змінити це ставлення:«Зараз в нас все змінилося. Діти знають, що в будь-якій ситуації вони можуть до мене звернутися, а я їм допоможу».Сприяв налагодженню комунікації з дітьми та підлітками пройдений курс навчання, під час якого Юлія та всі інші офіцери Служби освітньої безпеки вивчали психологію дитини.«Під час навчання ми вдосконалювали навички спілкування з дітьми, вчилися, як стати для них другом та авторитетом, до якого вони завжди будуть прислухатися», - зауважує поліцейська.Перші позитивні результати присутності поліцейської у школі вже побачила заступниця директора«Це хороша ініціатива, тому що освітній процес все-таки має починатися завжди з безпеки, живемо в такий час і ще й на кордоні. Безпека – запорука всього, - каже вчителька і додає, що за цих два тижні вже побачили зміни. - У нас діти стали більш дисципліновані, дотримуються всіх правил. Юлія є для них авторитетом, вони прислухаються до зауважень та стали менш вразливими».Освітянка резюмує, що загалом у школі стало значно спокійніше.Своїми враженнями від роботи поліцейської у навчальному закладі поділилася і учениця 10 класу Дарія Гайдучик. Каже, що поліцейській швидко вдалося знайти спільну мову з дітками:«Діти, особливо менші класи, постійно стоять біля Юлії Дмитрівни, розглядають її спецзасоби, речі. Вона для них, я б сказала, справді стала другом», - розповідає школярка.Зауважимо, що діючі поліцейські нестимуть службу в такому режимі у навчальних закладах тимчасово, згодом їх замінять офіцери Служби освітньої безпеки, яких відберуть на конкурсній основі серед охочих цивільних осіб. Вони теж пройдуть відповідну підготовку. Загалом, ціль проєкту - охопити фізичною охороною всі освітні заклади в Україні: ті, що працюють в очному та змішаному режимах.