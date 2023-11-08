За два кілометри від Білорусі: як у волинській школі працює офіцерка безпеки
Сьогодні, 14:15
Гута - село на Ратнівщині, що розташоване за два кілометри від кордону. Із вікна місцевого ліцею видніється територія білорусі. Тут навчається близько 300 школярів. Уже понад тиждень у навчальному закладі працює офіцерка Служби освітньої безпеки Юлія Носуліч.
Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.
23-річна Юлія була поліцейською охорони об'єктів та публічної безпеки, відтепер же – опікується безпекою вихованців Гутянського ліцею в рамках проєкту «Офіцери служби освітньої безпеки».
Цей проєкт – спільна ініціатива керівництва держави за участі Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції. А її місія - захистити дітей у школах в умовах повномасштабної війни росії проти України та створити безпекове середовище після війни.
На Волині залучені до проєкту 47 шкіл, що знаходяться поблизу кордону з білоруссю та перебувають у зоні ризику.
«До моїх обов'язків входить забезпечення пропускного режиму, зокрема, перевірка сторонніх осіб, які намагаються потрапити до школи, реагування та припинення будь-яких правопорушень, профілактичні бесіди з учнями. Також маю простежити, аби усі учасники освітнього процесу у разі сигналу «повітряна тривога» спустилися в укриття», - розповідає Юлія.
Поліцейська зізнається: як тільки розпочинала роботу у школі, учні ставилися до неї з застереженням, адже думали, що її місія - карати їх за погані вчинки чи оцінки, однак їй швидко вдалося змінити це ставлення:
«Зараз в нас все змінилося. Діти знають, що в будь-якій ситуації вони можуть до мене звернутися, а я їм допоможу».
Сприяв налагодженню комунікації з дітьми та підлітками пройдений курс навчання, під час якого Юлія та всі інші офіцери Служби освітньої безпеки вивчали психологію дитини.
«Під час навчання ми вдосконалювали навички спілкування з дітьми, вчилися, як стати для них другом та авторитетом, до якого вони завжди будуть прислухатися», - зауважує поліцейська.
Перші позитивні результати присутності поліцейської у школі вже побачила заступниця директора Валентина Куцевич.
«Це хороша ініціатива, тому що освітній процес все-таки має починатися завжди з безпеки, живемо в такий час і ще й на кордоні. Безпека – запорука всього, - каже вчителька і додає, що за цих два тижні вже побачили зміни. - У нас діти стали більш дисципліновані, дотримуються всіх правил. Юлія є для них авторитетом, вони прислухаються до зауважень та стали менш вразливими».
Освітянка резюмує, що загалом у школі стало значно спокійніше.
Своїми враженнями від роботи поліцейської у навчальному закладі поділилася і учениця 10 класу Дарія Гайдучик. Каже, що поліцейській швидко вдалося знайти спільну мову з дітками:
«Діти, особливо менші класи, постійно стоять біля Юлії Дмитрівни, розглядають її спецзасоби, речі. Вона для них, я б сказала, справді стала другом», - розповідає школярка.
Зауважимо, що діючі поліцейські нестимуть службу в такому режимі у навчальних закладах тимчасово, згодом їх замінять офіцери Служби освітньої безпеки, яких відберуть на конкурсній основі серед охочих цивільних осіб. Вони теж пройдуть відповідну підготовку. Загалом, ціль проєкту - охопити фізичною охороною всі освітні заклади в Україні: ті, що працюють в очному та змішаному режимах.
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Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.
23-річна Юлія була поліцейською охорони об'єктів та публічної безпеки, відтепер же – опікується безпекою вихованців Гутянського ліцею в рамках проєкту «Офіцери служби освітньої безпеки».
Цей проєкт – спільна ініціатива керівництва держави за участі Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції. А її місія - захистити дітей у школах в умовах повномасштабної війни росії проти України та створити безпекове середовище після війни.
На Волині залучені до проєкту 47 шкіл, що знаходяться поблизу кордону з білоруссю та перебувають у зоні ризику.
«До моїх обов'язків входить забезпечення пропускного режиму, зокрема, перевірка сторонніх осіб, які намагаються потрапити до школи, реагування та припинення будь-яких правопорушень, профілактичні бесіди з учнями. Також маю простежити, аби усі учасники освітнього процесу у разі сигналу «повітряна тривога» спустилися в укриття», - розповідає Юлія.
Поліцейська зізнається: як тільки розпочинала роботу у школі, учні ставилися до неї з застереженням, адже думали, що її місія - карати їх за погані вчинки чи оцінки, однак їй швидко вдалося змінити це ставлення:
«Зараз в нас все змінилося. Діти знають, що в будь-якій ситуації вони можуть до мене звернутися, а я їм допоможу».
Сприяв налагодженню комунікації з дітьми та підлітками пройдений курс навчання, під час якого Юлія та всі інші офіцери Служби освітньої безпеки вивчали психологію дитини.
«Під час навчання ми вдосконалювали навички спілкування з дітьми, вчилися, як стати для них другом та авторитетом, до якого вони завжди будуть прислухатися», - зауважує поліцейська.
Перші позитивні результати присутності поліцейської у школі вже побачила заступниця директора Валентина Куцевич.
«Це хороша ініціатива, тому що освітній процес все-таки має починатися завжди з безпеки, живемо в такий час і ще й на кордоні. Безпека – запорука всього, - каже вчителька і додає, що за цих два тижні вже побачили зміни. - У нас діти стали більш дисципліновані, дотримуються всіх правил. Юлія є для них авторитетом, вони прислухаються до зауважень та стали менш вразливими».
Освітянка резюмує, що загалом у школі стало значно спокійніше.
Своїми враженнями від роботи поліцейської у навчальному закладі поділилася і учениця 10 класу Дарія Гайдучик. Каже, що поліцейській швидко вдалося знайти спільну мову з дітками:
«Діти, особливо менші класи, постійно стоять біля Юлії Дмитрівни, розглядають її спецзасоби, речі. Вона для них, я б сказала, справді стала другом», - розповідає школярка.
Зауважимо, що діючі поліцейські нестимуть службу в такому режимі у навчальних закладах тимчасово, згодом їх замінять офіцери Служби освітньої безпеки, яких відберуть на конкурсній основі серед охочих цивільних осіб. Вони теж пройдуть відповідну підготовку. Загалом, ціль проєкту - охопити фізичною охороною всі освітні заклади в Україні: ті, що працюють в очному та змішаному режимах.
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