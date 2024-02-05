Обірвалося життя Героя Миколи Войтовича з Волині

Скорботна звістка надійшла до села Борочиче на Волині – вчора, 4 лютого, перестало битись серце захисника України, учасника АТО/ООСПро це у фейсбуці повідомляє Мар’янівська селищна рада.Войтович Микола Степанович (23.05.1973 року народження) – житель села Борочиче, який захищав нашу Батьківщину з 2014 року по теперішній час.Похорон відбудеться завтра, 6 лютого, у храмі Свято-Іллінської релігійної громади села Борочиче. Поховають Героя на сільському кладовищі.Деталі зустрічі та поховання повідомлять додатково.«Просимо жителів селища міського типу Мар'янівка, сіл Борочиче, Широка та інших населених пунктів громади долучитися та вшанувати Захисника України», - зазначили у громаді.Відповідно до розпорядження селищного голови від 05.02.2024 № 12-р 05-06 лютого 2024 року в Мар'янівській територіальній громаді оголошено днями жалоби.Щирі співчуття родичам померлого.Вічна шана, честь і слава Герою!