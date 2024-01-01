Через півтора року підтвердили загибель волинянина на війні
Сьогодні, 13:44
Підтвердили загибель військовослужбовця з Волині Дмитра Слесарука, який півтора року вважався зниклим безвісти.
Про це у фейсбуці повідомляє Підгайцівська громада.
«Вірили, сподівалися, та дива не сталося. Підтвердили загибель воїна Слесарука Дмитра Віталійовича, жителя села Діброва Підгайцівської громади, який вважався зниклим безвісти», - поінформували у сільраді.
Родину Захисника сповістили, що їх син, навідник десантно-штурмового взводу, солдат, 1994 року народження, вірний військовій присязі загинув у бою за Батьківщину.
Дмитро Слесарук вважався зниклим безвісти від 2 червня 2022 року у населеному пункті Довгеньке Ізюмського району на Харківщині.
«Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким з приводу непоправної втрати загиблого за Україну Героя. Сумуємо разом із Вами, низько схиляємо голови у скорботі. Вічна шана і Слава Герою. Хай душа загиблого воїна знайде вічний спокій…» - зазначили у громаді
Інформацію про поховання нададуть пізніше.
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Про це у фейсбуці повідомляє Підгайцівська громада.
«Вірили, сподівалися, та дива не сталося. Підтвердили загибель воїна Слесарука Дмитра Віталійовича, жителя села Діброва Підгайцівської громади, який вважався зниклим безвісти», - поінформували у сільраді.
Родину Захисника сповістили, що їх син, навідник десантно-штурмового взводу, солдат, 1994 року народження, вірний військовій присязі загинув у бою за Батьківщину.
Дмитро Слесарук вважався зниклим безвісти від 2 червня 2022 року у населеному пункті Довгеньке Ізюмського району на Харківщині.
«Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким з приводу непоправної втрати загиблого за Україну Героя. Сумуємо разом із Вами, низько схиляємо голови у скорботі. Вічна шана і Слава Герою. Хай душа загиблого воїна знайде вічний спокій…» - зазначили у громаді
Інформацію про поховання нададуть пізніше.
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