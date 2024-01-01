Волиняни завтра проведуть в останню путь Героя Олексія Клімчука

Волиняни завтра проведуть в останню путь Героя Олексія Клімчука
Завтра, 6 лютого, на Волині відбудеться поховання загиблого захисника України Олексія Клімчука.

Про це повідомляє Рожищенська міськрада.

Відспівування військовослужбовця проходитиме у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку.

Пізніше траурний кортеж слідуватиме на малу батьківщину Героя.

Орієнтовно об 11.30 год. у Рожищі біля пам'ятного знака Борцям за волю та незалежність України відбудеться громадська панахида за загиблим земляком Олексієм Клімчуком.

Поховають Героя на сільському кладовищі у Вишеньках.

«Прийдіть вшанувати Воїна світла, котрий захищав кожного з нас, та підтримати родину у цей нелегкий час», - зазначили у Рожищенській міськраді.

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Теги: загиблі, війна
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