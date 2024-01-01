Волиняни завтра проведуть в останню путь Героя Олексія Клімчука
Сьогодні, 13:17
Завтра, 6 лютого, на Волині відбудеться поховання загиблого захисника України Олексія Клімчука.
Про це повідомляє Рожищенська міськрада.
Відспівування військовослужбовця проходитиме у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку.
Пізніше траурний кортеж слідуватиме на малу батьківщину Героя.
Орієнтовно об 11.30 год. у Рожищі біля пам'ятного знака Борцям за волю та незалежність України відбудеться громадська панахида за загиблим земляком Олексієм Клімчуком.
Поховають Героя на сільському кладовищі у Вишеньках.
«Прийдіть вшанувати Воїна світла, котрий захищав кожного з нас, та підтримати родину у цей нелегкий час», - зазначили у Рожищенській міськраді.
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Про це повідомляє Рожищенська міськрада.
Відспівування військовослужбовця проходитиме у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку.
Пізніше траурний кортеж слідуватиме на малу батьківщину Героя.
Орієнтовно об 11.30 год. у Рожищі біля пам'ятного знака Борцям за волю та незалежність України відбудеться громадська панахида за загиблим земляком Олексієм Клімчуком.
Поховають Героя на сільському кладовищі у Вишеньках.
«Прийдіть вшанувати Воїна світла, котрий захищав кожного з нас, та підтримати родину у цей нелегкий час», - зазначили у Рожищенській міськраді.
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