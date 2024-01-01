Волиняни завтра проведуть в останню путь Героя Олексія Клімчука

загиблого захисника України Олексія Клімчука.



Про це повідомляє Рожищенська міськрада.



Відспівування військовослужбовця проходитиме у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку.



Пізніше траурний кортеж слідуватиме на малу батьківщину Героя.



Орієнтовно об 11.30 год. у Рожищі біля пам'ятного знака Борцям за волю та незалежність України відбудеться громадська панахида за загиблим земляком Олексієм Клімчуком.



Поховають Героя на сільському кладовищі у Вишеньках.



«Прийдіть вшанувати Воїна світла, котрий захищав кожного з нас, та підтримати родину у цей нелегкий час», - зазначили у Рожищенській міськраді.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 6 лютого, на Волині відбудеться похованняУкраїниПро це повідомляє Рожищенська міськрада.Відспівування військовослужбовця проходитиме у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку.Пізніше траурний кортеж слідуватиме на малу батьківщину Героя.Орієнтовно об 11.30 год. у Рожищі біля пам'ятного знака Борцям за волю та незалежність України відбудеться громадська панахида за загиблим земляком Олексієм Клімчуком.Поховають Героя на сільському кладовищі у Вишеньках.«Прийдіть вшанувати Воїна світла, котрий захищав кожного з нас, та підтримати родину у цей нелегкий час», - зазначили у Рожищенській міськраді.

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