Суд оштрафував волинянина, який скоїв автопригоду і втік

Суд оштрафував волинянина, який скоїв автопригоду і втік
Водія, який у Любешові на Волині протаранив електроопору та втік із місця ДТП, оштрафували на 3,4 тисячі гривень.

Про це повідомляє Район. Любешів.

Любешівський районний суд розглянув постанову про притягнення до відповідальності водія, котрий не впорався з керуванням автомобіля, зіткнувся з електроопорою й самовільно залишив місце ДТП, до якого був причетним.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася в листопаді 2023 року в Любешеві, на вулиці Монастирській. Водій керував автомобілем «Mercedes-Benz». А матеріали справи до суду надійшли з Відділення поліційної діяльності № 1 селища Любешів.

У судовому засіданні порушник свою вину визнав повністю. Суддя Андрій Савич, який розглядав цю справу, постановив визнати водія винним за статтями 124 та 124-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення та оштрафувати його на 3400 гривень. Крім того, порушнику доведеться ще сплатити 605 гривень судового збору.

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Теги: суд, Волинь
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