У Луцьку попрощалися із відомим композитором Мирославом Стефанишиним

В обласному центрі Волині провели в останню путь відомого композитора. На 97-му році життя зупинилося серце талановитого митця.Про це у фейсбуці повідомляє Волинська єпархія ПЦУ.Стефанишин Мирослав Степанович народився 1 квітня 1927 року в селі Бовшів на Станіславщині (тепер Івано-Франківська область). З дитячих літ захоплювався музикою. Після закінчення середньої школи у 1945 році вступив до Станіславського музучилища. У 1954-му здобув вищу освіту у Львівській державній консерваторії.Як творча особистість Мирослав Стефанишин сформувався вже на Волині, куди приїхав за направленням. Працював хормейстером обласної філармонії, завідувачем музичної частини Волинського обласного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка, старшим викладачем, завідувачем відділу музики і співів Луцького педагогічного інституту імені Лесі Українки, викладачем хорового диригування Луцького музичного училища.Результатом багаторічної праці є його численні пісні. Композитор написав понад 1000 творів, з них близько 500 перекладень та аранжувань і понад 500 авторських, більшість на слова волинських поетів.Мирослав Стефанишин – заслужений діяч мистецтв України, лауреат обласної премії імені Степана Кривенького, громадсько-культурний діяч, фольклорист, голова Волинського відділення Національної ліги українських композиторів, почесний професор Волинського національного університету імені Лесі Українки.Чин похорону відбувся в кафедральному соборі Святої Трійці. Його очолив староста протоієрей. Супроводжував богослужіння архієрейський хор «Оранта» (головний регент і художній керівник – заслужений діяч мистецтв).Похоронили митця біля дружини на міському цвинтарі, що поблизу села Гаразджа.