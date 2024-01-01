У Луцьку попрощалися із відомим композитором Мирославом Стефанишиним
Сьогодні, 12:59
В обласному центрі Волині провели в останню путь відомого композитора Мирослава Стефанишина. На 97-му році життя зупинилося серце талановитого митця.
Про це у фейсбуці повідомляє Волинська єпархія ПЦУ.
Стефанишин Мирослав Степанович народився 1 квітня 1927 року в селі Бовшів на Станіславщині (тепер Івано-Франківська область). З дитячих літ захоплювався музикою. Після закінчення середньої школи у 1945 році вступив до Станіславського музучилища. У 1954-му здобув вищу освіту у Львівській державній консерваторії.
Як творча особистість Мирослав Стефанишин сформувався вже на Волині, куди приїхав за направленням. Працював хормейстером обласної філармонії, завідувачем музичної частини Волинського обласного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка, старшим викладачем, завідувачем відділу музики і співів Луцького педагогічного інституту імені Лесі Українки, викладачем хорового диригування Луцького музичного училища.
Результатом багаторічної праці є його численні пісні. Композитор написав понад 1000 творів, з них близько 500 перекладень та аранжувань і понад 500 авторських, більшість на слова волинських поетів.
Мирослав Стефанишин – заслужений діяч мистецтв України, лауреат обласної премії імені Степана Кривенького, громадсько-культурний діяч, фольклорист, голова Волинського відділення Національної ліги українських композиторів, почесний професор Волинського національного університету імені Лесі Українки.
Чин похорону відбувся в кафедральному соборі Святої Трійці. Його очолив староста протоієрей Володимир Подолець. Супроводжував богослужіння архієрейський хор «Оранта» (головний регент і художній керівник – заслужений діяч мистецтв Василь Мойсіюк).
Похоронили митця біля дружини на міському цвинтарі, що поблизу села Гаразджа.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомляє Волинська єпархія ПЦУ.
Стефанишин Мирослав Степанович народився 1 квітня 1927 року в селі Бовшів на Станіславщині (тепер Івано-Франківська область). З дитячих літ захоплювався музикою. Після закінчення середньої школи у 1945 році вступив до Станіславського музучилища. У 1954-му здобув вищу освіту у Львівській державній консерваторії.
Як творча особистість Мирослав Стефанишин сформувався вже на Волині, куди приїхав за направленням. Працював хормейстером обласної філармонії, завідувачем музичної частини Волинського обласного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка, старшим викладачем, завідувачем відділу музики і співів Луцького педагогічного інституту імені Лесі Українки, викладачем хорового диригування Луцького музичного училища.
Результатом багаторічної праці є його численні пісні. Композитор написав понад 1000 творів, з них близько 500 перекладень та аранжувань і понад 500 авторських, більшість на слова волинських поетів.
Мирослав Стефанишин – заслужений діяч мистецтв України, лауреат обласної премії імені Степана Кривенького, громадсько-культурний діяч, фольклорист, голова Волинського відділення Національної ліги українських композиторів, почесний професор Волинського національного університету імені Лесі Українки.
Чин похорону відбувся в кафедральному соборі Святої Трійці. Його очолив староста протоієрей Володимир Подолець. Супроводжував богослужіння архієрейський хор «Оранта» (головний регент і художній керівник – заслужений діяч мистецтв Василь Мойсіюк).
Похоронили митця біля дружини на міському цвинтарі, що поблизу села Гаразджа.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Поліція покарала лучанина, пси якого роздерли сусідського кота
Сьогодні, 13:34
Волиняни завтра проведуть в останню путь Героя Олексія Клімчука
Сьогодні, 13:17
У Луцьку попрощалися із відомим композитором Мирославом Стефанишиним
Сьогодні, 12:59
Суд оштрафував волинянина, який скоїв автопригоду і втік
Сьогодні, 12:42
В аварії на Львівщині постраждали двоє волинян
Сьогодні, 12:12