В аварії на Львівщині постраждали двоє волинян

Унаслідок, що трапилася на Львівщині, двоє волинян потрапили до лікарні.Про це у фейсбуці повідомила поліція Львівської області.Дорожньо-транспортна пригода сталась 4 лютого о 18.20 на автодорозі «Київ-Чоп» в селі Ожидів Золочівського району.Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись легковий автомобіль ВАЗ-2104, яким керував 34-річний житель Ковеля та мікроавтобус «Мерседес Спринтер» під керуванням мешканця Закарпаття віком 30 років.Внаслідок зіткнення водій «Жигулів» та його 69-річний пасажир, також житель Волинської області, отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні.За фактом слідчі відділення поліції №2 Золочівського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.Поліцейські встановлюють обставини події.