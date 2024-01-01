В аварії на Львівщині постраждали двоє волинян

В аварії на Львівщині постраждали двоє волинян
Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди, що трапилася на Львівщині, двоє волинян потрапили до лікарні.

Про це у фейсбуці повідомила поліція Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 4 лютого о 18.20 на автодорозі «Київ-Чоп» в селі Ожидів Золочівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись легковий автомобіль ВАЗ-2104, яким керував 34-річний житель Ковеля та мікроавтобус «Мерседес Спринтер» під керуванням мешканця Закарпаття віком 30 років.
В аварії на Львівщині постраждали двоє волинян

Внаслідок зіткнення водій «Жигулів» та його 69-річний пасажир, також житель Волинської області, отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні.
В аварії на Львівщині постраждали двоє волинян

За фактом слідчі відділення поліції №2 Золочівського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Поліцейські встановлюють обставини події.
В аварії на Львівщині постраждали двоє волинян

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Теги: ДТП, Волинь
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