Кулони із гільз та бруківка зі срібла: луцький ювелір виготовляє унікальні прикраси

Тарас Янюк, який виготовляє прикраси і присвячує їх рідному місту. Ювелірною справою чоловік займається 15 років.







"Кликун – один із символів нашого міста. Він стоїть на вежі луцького замку і о 12-тій годині сурмить і вигукує: "вартую"! Це символізує, що він піклується про наше місто. Цей браслет — це як оберіг", — говорить ювелір.



Під час повномасштабної війни, зі слів ювеліра, особливо популярними стали прикраси патріотичного змісту. Українці хочуть себе ідентифікувати, щоб де б вони не були у світі, всі бачили, що вони з України.



Серед незвичних прикрас ювеліра — кулони, що зроблені зі справжніх гільз. Зі слів Тараса Янюка, їх йому передали українські військовослужбовці безпосередньо із передової.



" Я їх обробив і вставив замість кулі грановані камені. І вони так вішаються на ланцюжок і дуже стильно і гарно виглядають. Багато хлопців замовляли з передової. Відправляю їм туди", — каже майстер.



Із курйозних виробів, які доводилося робити майстру — бруківка зі срібла у натуральну величину. Її Тарас Янюк виготовив на замовлення як подарунок до Дня народження. Каже, що виріб заважив орієнтовно пів кілограма.



" Це зі срібла ціла така цеглина була. Яка точно вага, я вже і не пам'ятаю. Орієнтовна вартість матеріалу на даний час близько 500 доларів США.", — додав Тарас Янюк.



Популярністю серед туристів, зі слів Тараса Янюка, також користуються прикраси із символами Луцька. Це: мініатюрна вежа Луцького замку, автомобіль "Волинянка" та вже згаданий браслет із зображенням кликуна.



Зараз Тарас Янюк розробляє новий виріб — снігову кулю із вежею замку всередині. Перший зразок виконав у сріблі.



"Це лише ідея, яка буде втілюватися в життя. Ми ще думаємо, як його краще зробити, як його вдосконалити, щоб воно гарно все пасувало і щоб потім його можна було з легкістю тиражувати", — розповів ювелір.



Зі слів ювеліра, прикрасу він може створити із будь-чого навіть зі звичайного цвяха, який знайшов на вулиці. Головне — це ідея виробу, а не цінність металу.

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