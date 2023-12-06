Поліція покарала лучанина, пси якого роздерли сусідського кота

Поліція покарала лучанина, пси якого роздерли сусідського кота
У Луцьку собаки загризли домашнього кота. На власника псів патрульні склали протокол за порушення правил вигулу.

Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волинської області.

Патрульним надійшло повідомлення від схвильованого чоловіка. Він розповів, що сусідські собаки породи ротвейлер накинулися та дуже покусали його кота. Від отриманих травм улюбленець заявника загинув.

Коли інспектори прибули на місце події, то зʼясували, що господар псів порушив правила вигулу: погано обгородив територію, на якій перебували собаки, що призвело до їхньої втечі.
Поліція покарала лучанина, пси якого роздерли сусідського кота

Патрульні поліцейські склали на чоловіка протокол за ч. 3 ст. 154 (Порушення правил утримання собак і котів) КУпАП. Рішення у цій справі прийматиме суд.
Поліція покарала лучанина, пси якого роздерли сусідського кота

«Шановні власники чотирилапих, саме ви несете відповідальність за своїх домашніх тварин. Не нехтуйте елементарними правилами!» - зазначили у поліції.

Нагадаємо, на Шахтарському мікрорайоні у Нововолинську дві бездомні собаки кинулись на жінку, порвали їй пальто та вкусили за ногу

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Теги: тварини, Волинь
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