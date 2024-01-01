Волинян просять гідно зустріти загиблого Захисника

тілом Героя Ігоря Романчука з Литовезької громади.



Про це у телеграмі інформує Нововолинський міський голова Борис Карпус.



Мер Нововолинська закликав городян гідно вшанувати Захисника.



Зустрічатимуть скорботний кортеж завтра о 10:30 на вʼїзді в Нововолинськ із боку Володимира.



«Вічна памʼять Герою!» - зазначив Борис Карпус.



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