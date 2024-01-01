Волинян просять гідно зустріти загиблого Захисника
Сьогодні, 15:02
У вівторок, 6 лютого, через Нововолинськ проїде кортеж із тілом Героя Ігоря Романчука з Литовезької громади.
Про це у телеграмі інформує Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Мер Нововолинська закликав городян гідно вшанувати Захисника.
Зустрічатимуть скорботний кортеж завтра о 10:30 на вʼїзді в Нововолинськ із боку Володимира.
«Вічна памʼять Герою!» - зазначив Борис Карпус.
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Про це у телеграмі інформує Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Мер Нововолинська закликав городян гідно вшанувати Захисника.
Зустрічатимуть скорботний кортеж завтра о 10:30 на вʼїзді в Нововолинськ із боку Володимира.
«Вічна памʼять Герою!» - зазначив Борис Карпус.
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