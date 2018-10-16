На Волині водій рейсового автобуса відмовився везти військових: що каже перевізник

У Маневичах на автостанції водій рейсового автобуса сполученням "Луцьк - Камінь-Каширський" відмовився перевозити військових.Про церозповів один із військовослужбовцівЗ його слів, на цей рейс йому із двома побратимами відмовили продавати квитки на автостанції, а коли вони звернулися до водія, то він "зовсім вигнав нас з автобуса, відповівши, що через 10 хвилин буде інший автобус, йдіть на той, а я вас не візьму".Представник перевізникаповідомив у телефонному коментарі журналістам ВолиньPost, що квитки конкретно на рейс Луцьк - Камінь-Каширський у Маневичах не продаються., - зауважили в перевізника.Зі слів представника перевізника, водій за даним фактом написав письмове пояснення, де вказав, що до нього підійшло двоє, а не троє військових, у формі, але посвідчення вони не показували.- розповів представник перевізника.У перевізника Миколи Величка запевнили, що водій не відмовляв військовим, а попросив почекати.- зауважили там.Іван Мазурик також розповів ВолиньPost, що перевізник телефонував йому та вибачився за неприємний інцидент, що стався. Військовий також висловив сподівання, що подібна ситуація не трапиться у майбутньому ні з ним, ні з іншими військовими, які ціною власного життя боронять країну від ворога.