На Волині водій рейсового автобуса відмовився везти військових: що каже перевізник
Сьогодні, 16:00
У Маневичах на автостанції водій рейсового автобуса сполученням "Луцьк - Камінь-Каширський" відмовився перевозити військових.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповів один із військовослужбовців Іван Мазурик.
З його слів, на цей рейс йому із двома побратимами відмовили продавати квитки на автостанції, а коли вони звернулися до водія, то він "зовсім вигнав нас з автобуса, відповівши, що через 10 хвилин буде інший автобус, йдіть на той, а я вас не візьму".
Представник перевізника Миколи Величка повідомив у телефонному коментарі журналістам ВолиньPost, що квитки конкретно на рейс Луцьк - Камінь-Каширський у Маневичах не продаються.
"Між перевізником та об'єднанням автобусних станцій оформлені договори про співпрацю. Є також укладений договір про перевезення пільгових категорій громадян - квиточки для них продаються на автостанціях при формуванні рейсу. Якщо це маршрут Луцьк - Камінь-Каширський, то квитки на рейс продаються або в Луцьку, або в Камені-Каширському. В Маневичах квитки на цей рейс не продаються", - зауважили в перевізника.
Зі слів представника перевізника, водій за даним фактом написав письмове пояснення, де вказав, що до нього підійшло двоє, а не троє військових, у формі, але посвідчення вони не показували.
"Як каже водій, ці люди їхали не далеко, він їм сказав: "Почекайте, поки вийдуть пасажири, чи то похилого віку, чи ті, що придбали квитки на "сидячі" місця, і поїдете разом зі мною". Військові сказали, що їм треба вже і вийшла словесна перепалка. Вони вийшли на трасу і сіли на "попутку", яка їхала в їхнє село", - розповів представник перевізника.
У перевізника Миколи Величка запевнили, що водій не відмовляв військовим, а попросив почекати.
"А якщо їм треба був квиток, щоб десь відзвутувати, то попросив почекати наступний автобус, який прийде через 10 хвилин", - зауважили там.
Іван Мазурик також розповів ВолиньPost, що перевізник телефонував йому та вибачився за неприємний інцидент, що стався. Військовий також висловив сподівання, що подібна ситуація не трапиться у майбутньому ні з ним, ні з іншими військовими, які ціною власного життя боронять країну від ворога.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповів один із військовослужбовців Іван Мазурик.
З його слів, на цей рейс йому із двома побратимами відмовили продавати квитки на автостанції, а коли вони звернулися до водія, то він "зовсім вигнав нас з автобуса, відповівши, що через 10 хвилин буде інший автобус, йдіть на той, а я вас не візьму".
Представник перевізника Миколи Величка повідомив у телефонному коментарі журналістам ВолиньPost, що квитки конкретно на рейс Луцьк - Камінь-Каширський у Маневичах не продаються.
"Між перевізником та об'єднанням автобусних станцій оформлені договори про співпрацю. Є також укладений договір про перевезення пільгових категорій громадян - квиточки для них продаються на автостанціях при формуванні рейсу. Якщо це маршрут Луцьк - Камінь-Каширський, то квитки на рейс продаються або в Луцьку, або в Камені-Каширському. В Маневичах квитки на цей рейс не продаються", - зауважили в перевізника.
Зі слів представника перевізника, водій за даним фактом написав письмове пояснення, де вказав, що до нього підійшло двоє, а не троє військових, у формі, але посвідчення вони не показували.
"Як каже водій, ці люди їхали не далеко, він їм сказав: "Почекайте, поки вийдуть пасажири, чи то похилого віку, чи ті, що придбали квитки на "сидячі" місця, і поїдете разом зі мною". Військові сказали, що їм треба вже і вийшла словесна перепалка. Вони вийшли на трасу і сіли на "попутку", яка їхала в їхнє село", - розповів представник перевізника.
У перевізника Миколи Величка запевнили, що водій не відмовляв військовим, а попросив почекати.
"А якщо їм треба був квиток, щоб десь відзвутувати, то попросив почекати наступний автобус, який прийде через 10 хвилин", - зауважили там.
Іван Мазурик також розповів ВолиньPost, що перевізник телефонував йому та вибачився за неприємний інцидент, що стався. Військовий також висловив сподівання, що подібна ситуація не трапиться у майбутньому ні з ним, ні з іншими військовими, які ціною власного життя боронять країну від ворога.
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Коментарі 1
Що, не могли ці хлопці підкинути водію піzди?
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