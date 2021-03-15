На Волині горіла господарська будівля





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



На місце події прибули рятувальники 8-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Камінь-Каширський та працівники місцевої пожежної команди с. Видричі, які о 15:26 ліквідували загорання.



Причина пожежі - коротке замикання електромережі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні о 12:13 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської будівлі в с. Теклине Камінь-Каширського району.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.На місце події прибули рятувальники 8-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Камінь-Каширський та працівники місцевої пожежної команди с. Видричі, які о 15:26 ліквідували загорання.Причина пожежі - коротке замикання електромережі.

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