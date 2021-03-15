На Волині горіла господарська будівля

На Волині горіла господарська будівля
Сьогодні о 12:13 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської будівлі в с. Теклине Камінь-Каширського району.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

На місце події прибули рятувальники 8-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Камінь-Каширський та працівники місцевої пожежної команди с. Видричі, які о 15:26 ліквідували загорання.

Причина пожежі - коротке замикання електромережі.
На Волині горіла господарська будівля
На Волині горіла господарська будівля

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, пожежа, будівля
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині водій рейсового автобуса відмовився везти військових: що каже перевізник
Як волинські виробники-експортери «вижили» під час блокування польсько-українського кордону
У Локачах підтоплює городи та будинки: мешканці звинувачують місцеву рибальську спілку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Судитимуть волинянина, який рубав дерева в «Цуманській пущі»
Сьогодні, 17:06
20-річний волинянин отримав 10 років тюрми за умисне вбивство
Сьогодні, 16:50
На Волині горіла господарська будівля
Сьогодні, 16:30
Аварія у Нововолинську: зіткнулися дві автівки
Сьогодні, 16:16
На Волині водій рейсового автобуса відмовився везти військових: що каже перевізник
Сьогодні, 16:00
Схожі новини
У селі на Волині через коротке замикання горіла будівля У селі на Волині через коротке замикання горіла будівля
15 березень, 2021, 10:02
На Волині за добу гасили дві пожежі На Волині за добу гасили дві пожежі
09 листопад, 2017, 09:35
У селі на Волині загорівся житловий будинок У селі на Волині загорівся житловий будинок
04 лютий, 11:36
У Луцьку під час пожежі травмувався чоловік У Луцьку під час пожежі травмувався чоловік
04 лютий, 02:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Судитимуть волинянина, який рубав дерева в «Цуманській пущі»
Сьогодні, 17:06
 0
20-річний волинянин отримав 10 років тюрми за умисне вбивство
Сьогодні, 16:50
 0
На Волині горіла господарська будівля
Сьогодні, 16:30
 0
Аварія у Нововолинську: зіткнулися дві автівки
Сьогодні, 16:16
 0
На Волині водій рейсового автобуса відмовився везти військових: що каже перевізник
Сьогодні, 16:00
 0
Медіа
відео
1/8