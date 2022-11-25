Судитимуть волинянина, який рубав дерева в «Цуманській пущі»

Незаконно рубав дерева в «Цуманській пущі»: волинянин постане перед судом.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Прокурори Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 28-річним жителем села Сокиричі Луцького району незаконної порубки дерев на території природно-заповідного фонду та перевезення незаконно зрубаних дерев, що спричинило тяжкі наслідки (ч.4 ст. 246 КК України).Слідство встановило, що удень 13 листопада 2023 року чоловік незаконно зрізав бензопилою дерева на території Ківерцівського національного природного парку «Цуманська Пуща». Потім він порізав їх на колоди та перевозив до місця свого проживання.Протиправні дії громадянина були викриті працівниками поліції.Внаслідок цих дій державі завдано шкоду на суму майже 155 тисяч гривень.На незаконно зрубану деревину накладений арешт.згідно із санкцією ч.4 ст. 246 КК України за незаконну порубку дерев на території природно-заповідного фонду та перевезення незаконно зрубаних дерев, що спричинило тяжкі наслідки, передбачено покарання від 5 до 7 років позбавлення волі.