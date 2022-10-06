Чоловік, який на Північному ринку в Луцьку зарізав товариша, проведе за ґратами 5 років





Відповідний вирок ухвалив Луцький міськрайонний суд, - пише



Вбивство трапилося 4 жовтня в одному з контейнерів. Під час конфлікту азербайджанець Ягуб М. наніс потерпілому не менше трьох ударів ножем у шию та груди. Отримані потерпілим травми, серед яких - ушкодження сонної артерії, призвели до його смерті.



Вбивця не заперечував своєї вини на суді. Він розповів, що конфлікт між ним та вбитим виник через словесні образи, які стосувалися родинних відносин. Водночас Ягуб М. зауважив, що до цього у них з потерпілим ніколи не було конфліктів. Ба більше, вони дружили сім’ями. Злочинець просив суворо його не карати, вказуючи, що відшкодував завдані збитки.



Дружина загиблого розповіла, що вона працює на Північному ринку. У день вбивства чоловік прийшов до неї в контейнер, а через трохи пішов до знайомого, з яким у нього були дружні стосунки. Близько 16 години вона побачила свого чоловіка, який йшов до її контейнера весь в крові, кров йшла ротом і носом. Чоловік зайшов до контейнера і сказав негайно викликати швидку допомогу, а сам оперся на стіну. На запитання потерпілої, хто це зробив, двічі сказав, що це зробив обвинувачений.



Водночас кровотеча лише збільшувалася. Поряд проходили дві людини, які сказали, що вони медпрацівники та почали робити штучне дихання, однак чоловік помер до приїзду швидкої допомоги.



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Жінка не мала до вбивці жодних претензій матеріального чи морального характеру та не наполягала на суворому покаранні.



Обираючи міру покарання для Ягуба М., суд врахував, що він вперше притягується до кримінальної відповідальності, думку потерпілої, відшкодування збитків (оплатив переправлення тіла покійного до Республіки Азербайджан, його поховання та встановлення пам'ятника), а також те, що вбивця хворіє цукровим діабетом та постійно приймає інсулін. Крім того, суд врахував конфліктну ситуацію між покійним та обвинуваченим, яка трапилася до нанесення тілесних ушкоджень.



Зрештою вбивця отримав покарання у виді п’яти років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! П’ять років за ґратами проведе азербайджанець, який восени 2022 року вбив чоловіка на Північному ринку в обласному центрі Волині.Відповідний вирок ухвалив Луцький міськрайонний суд, - пише ІА Волинські новини. ВбивствоПід час конфлікту азербайджанець Ягуб М. наніс потерпілому не менше трьох ударів ножем у шию та груди. Отримані потерпілим травми, серед яких - ушкодження сонної артерії, призвели до його смерті.Вбивця не заперечував своєї вини на суді. Він розповів, що конфлікт між ним та вбитим виник через словесні образи, які стосувалися родинних відносин. Водночас Ягуб М. зауважив, що до цього у них з потерпілим ніколи не було конфліктів. Ба більше, вони дружили сім’ями. Злочинець просив суворо його не карати, вказуючи, що відшкодував завдані збитки.Дружина загиблого розповіла, що вона працює на Північному ринку. У день вбивства чоловік прийшов до неї в контейнер, а через трохи пішов до знайомого, з яким у нього були дружні стосунки. Близько 16 години вона побачила свого чоловіка, який йшов до її контейнера весь в крові, кров йшла ротом і носом. Чоловік зайшов до контейнера і сказав негайно викликати швидку допомогу, а сам оперся на стіну. На запитання потерпілої, хто це зробив, двічі сказав, що це зробив обвинувачений.Водночас кровотеча лише збільшувалася. Поряд проходили дві людини, які сказали, що вони медпрацівники та почали робити штучне дихання, однак чоловік помер до приїзду швидкої допомоги.Жінка не мала до вбивці жодних претензій матеріального чи морального характеру та не наполягала на суворому покаранні.Обираючи міру покарання для Ягуба М., суд врахував, що він вперше притягується до кримінальної відповідальності, думку потерпілої, відшкодування збитків (оплатив переправлення тіла покійного до Республіки Азербайджан, його поховання та встановлення пам'ятника), а також те, що вбивця хворіє цукровим діабетом та постійно приймає інсулін. Крім того, суд врахував конфліктну ситуацію між покійним та обвинуваченим, яка трапилася до нанесення тілесних ушкоджень.Зрештою вбивця отримав покарання у виді п’яти років позбавлення волі.

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