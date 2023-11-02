«Старий Луцьк-Університет» у напруженому матчі переміг «БІПу» з Одеси

«Старий Луцьк-Університет» у напруженому матчі переміг «БІПу» з Одеси
Баскетбольний клуб «Старий Луцьк-Університет» у напруженому матчі переміг одеську «БІПу».

Про це повідомили у луцькому клубі.

Старт матчу був за лучанами. Шість очок від американців та дальнє влучання від Кольченка змусили взяти тайм-аут Шевченка. Згодом настав час трьох дальніх: дві з них влучив суперник. Втім стартова чверть у нашої команди вийшла досить продуктивною, непогано з лави вийшли Марків та Дюпін. Десятихвилинка завершилася за рахунку 28:19 на користь підопічних Чайковського.

Впевнена гра Кадигроба та Льюїса дозволили супернику наблизитися у рахунку на відстань 4 очок. Вчасно здалеку влучив Кольченко, Томас та Джексон не схибили з середньої дистанції. «БІПа» дещо скоротила відставання, втім наша команда продовжувала лідирувати 45-39 перед великою перервою.

Старт третьої чверті добре вдавався у Томаса: американець декілька раз поспіль приніс очки нашій команді. Кольченко влучив «трьоху», а згодом і не схибив у проході. Перед останньою десятихвилинкою рахунок був на користь волинян 68:57.

На початку четвертої чверті Чайковський був змушений взяти тайм-аут: суперник скоротив відставання до рахунку 68:62. Джексон дуже вчасно увімкнув швидкості і приніс 4 очки «Старому Луцьку-Університету».

Після тайм-ауту Вітлі влучив дальню спробу, а згодом і Кадигроб відповів тим же. Джексон не дограв гру через перебір фолів, згодом його ж доля спіткала Рябчука та Липовцева . «БІПа» скоротила відставання і зрівняла рахунок. У клатч-таймі Кольченко приніс Луцьку п’ять очок. Суперник відігратися вже не зміг відігратися – 86:81 на користь нашої команди. Найрезультативнішим з 27 очками став Кольченко.

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Теги: спорт, Луцьк, баскетбол, Волинь
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