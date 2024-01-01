Колектив волинського медінституту купив модифікований дрон для воїнів-земляків

Військовослужбовці 2 окремого стрілецького батальйону 68 Окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша отримають дрон покращеної модифікації від колективу Волинського медінституту.Про це повідомляють на сторінці Волинської обласної ради.Під час візиту до обласної ради літальний апарат прийняв командир 2-го окремого стрілецького батальйону 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша Ігор Бурдейний.На Волинь комбат прибув не лише подякувати за допомогу підрозділу, де служать багато наших краян, але й заручитися підтримкою земляків у найактуальніших потребах захисників, які зараз протистоять агресору на Запорізькому напрямку.Саме в такій узгоджувальній зустрічі взяли участь голова обласної ради Григорій Недопад, депутат Ігор Лех, заступник керівника виконавчого апарату ради Юрій Ройко, парламентар Вячеслав Рубльов та директорка Волинського медінституту Тетяна Пастрик.Одне з прохань полковника Бурдейного відразу ж і виконали – вручили квадрокоптер поліпшеної модифікації DJI Matrice 30 Enterprise у комплектації з інтелектуальною акумуляторною станцією та двома запасними батареями. Його придбав колектив медінституту.Особливістю цього БПЛА, вартістю понад 190 тисяч гривень, є його стійкість до екстремальних погодних умов, 3 камери (ширококутна, масштабування та теплова) з лазерним далекоміром, датчики подвійного бачення для більшої ефективності пілотування та безпеки польотів і найголовніше – підвищена вантажопідйомність.