Українська компанія створила ударний дрон, який стійкий до впливу РЕБ

Українська компанія створила ударний дрон, який стійкий до впливу РЕБ
Розробники зі SkyLab UA створили стратегічний ударний дрон Shoolika mk6.

Безпілотник може завдавати точних ударів й особливо ефективний у нічних операціях — у нього топові нічні візуальні системи, - повідомив мінстр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Дальність дії — до 10 км, дрон може нести навантаження до 6 кг, має високоточну систему керування, а ще Shoolika mk6 стійкий до впливу РЕБ.

Сили оборони вже випробували Shoolika mk6 і дали свій фідбек: дрон важливий для тактичних операцій, особливо в нічний час.

Безпілотник перебуває в процесі кодифікації НАТО. У планах — покращити систему штучного інтелекту для автономних місій і камер, щоб краще шукати цілі та змінювати курс для коригування ударів з повітря.

Технології для перемоги створюють з Brave1. Кластер підтримує розробників на всіх етапах — від випробувань і подання заявки на грант до кодифікації за стандартами НАТО.

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Теги: війна, розробки, дрони, Україна, Михайло Федоров
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