Українська компанія створила ударний дрон, який стійкий до впливу РЕБ
Сьогодні, 01:15
Розробники зі SkyLab UA створили стратегічний ударний дрон Shoolika mk6.
Безпілотник може завдавати точних ударів й особливо ефективний у нічних операціях — у нього топові нічні візуальні системи, - повідомив мінстр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Дальність дії — до 10 км, дрон може нести навантаження до 6 кг, має високоточну систему керування, а ще Shoolika mk6 стійкий до впливу РЕБ.
Сили оборони вже випробували Shoolika mk6 і дали свій фідбек: дрон важливий для тактичних операцій, особливо в нічний час.
Безпілотник перебуває в процесі кодифікації НАТО. У планах — покращити систему штучного інтелекту для автономних місій і камер, щоб краще шукати цілі та змінювати курс для коригування ударів з повітря.
Технології для перемоги створюють з Brave1. Кластер підтримує розробників на всіх етапах — від випробувань і подання заявки на грант до кодифікації за стандартами НАТО.
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Безпілотник може завдавати точних ударів й особливо ефективний у нічних операціях — у нього топові нічні візуальні системи, - повідомив мінстр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Дальність дії — до 10 км, дрон може нести навантаження до 6 кг, має високоточну систему керування, а ще Shoolika mk6 стійкий до впливу РЕБ.
Сили оборони вже випробували Shoolika mk6 і дали свій фідбек: дрон важливий для тактичних операцій, особливо в нічний час.
Безпілотник перебуває в процесі кодифікації НАТО. У планах — покращити систему штучного інтелекту для автономних місій і камер, щоб краще шукати цілі та змінювати курс для коригування ударів з повітря.
Технології для перемоги створюють з Brave1. Кластер підтримує розробників на всіх етапах — від випробувань і подання заявки на грант до кодифікації за стандартами НАТО.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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