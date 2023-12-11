Дружині полеглого волинянина вручили орден чоловіка. ФОТО

Дружині полеглого волинянина вручили орден чоловіка. ФОТО
Захисника України Романа Васильовича Клеца нагородили орденом «За мужність» III ступеня посмертно.

Відповідний Указ № 433/2023 «Про відзначення державними нагородами України» Президент України Володимир Зеленський підписав 18 липня 2023 року, - повідомляють у Рожищенській міській раді.

Сьогодні державну нагороду дружині воїна Маргариті Клец вручили представник Другого відділу Луцького РТЦК та СП та Рожищенський міський голова Вячеслав Поліщук.
Дружині полеглого волинянина вручили орден чоловіка. ФОТО

Нагадаємо, 25-річний солдат 79-ої окремої десантно-штурмової бригади Роман Клец загинув 18 лютого 2023 року поблизу Мар'їнки Донецької області, похований у селищі Дубище.

У Героя залишилося двоє маленьких дітей.
Дружині полеглого волинянина вручили орден чоловіка. ФОТО

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Теги: Рожище, Волинь, нагорода
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