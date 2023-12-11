Дружині полеглого волинянина вручили орден чоловіка. ФОТО

Романа Васильовича Клеца нагородили орденом «За мужність» III ступеня посмертно.



Відповідний Указ № 433/2023 «Про відзначення державними нагородами України» Президент України Володимир Зеленський підписав 18 липня 2023 року, - повідомляють у Рожищенській міській раді.



Сьогодні державну нагороду дружині воїна Маргариті Клец вручили представник Другого відділу Луцького РТЦК та СП та Рожищенський міський голова Вячеслав Поліщук.



Нагадаємо, 25-річний солдат 79-ої окремої десантно-штурмової бригади Роман Клец загинув 18 лютого 2023 року поблизу Мар'їнки Донецької області, похований у селищі Дубище.



У Героя залишилося двоє маленьких дітей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Захисника Українинагородили орденом «За мужність» III ступеня посмертно.Відповідний Указ № 433/2023 «Про відзначення державними нагородами України» Президент України Володимир Зеленський підписав 18 липня 2023 року, - повідомляють у Рожищенській міській раді.Сьогодні державну нагороду дружині воїна Маргариті Клец вручили представник Другого відділу Луцького РТЦК та СП та Рожищенський міський голова Вячеслав Поліщук.Нагадаємо, 25-річний солдат 79-ої окремої десантно-штурмової бригади Роман Клец загинув 18 лютого 2023 року поблизу Мар'їнки Донецької області, похований у селищі Дубище.У Героя залишилося двоє маленьких дітей.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію