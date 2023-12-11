Дружині полеглого волинянина вручили орден чоловіка. ФОТО
Сьогодні, 02:17
Захисника України Романа Васильовича Клеца нагородили орденом «За мужність» III ступеня посмертно.
Відповідний Указ № 433/2023 «Про відзначення державними нагородами України» Президент України Володимир Зеленський підписав 18 липня 2023 року, - повідомляють у Рожищенській міській раді.
Сьогодні державну нагороду дружині воїна Маргариті Клец вручили представник Другого відділу Луцького РТЦК та СП та Рожищенський міський голова Вячеслав Поліщук.
Нагадаємо, 25-річний солдат 79-ої окремої десантно-штурмової бригади Роман Клец загинув 18 лютого 2023 року поблизу Мар'їнки Донецької області, похований у селищі Дубище.
У Героя залишилося двоє маленьких дітей.
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Відповідний Указ № 433/2023 «Про відзначення державними нагородами України» Президент України Володимир Зеленський підписав 18 липня 2023 року, - повідомляють у Рожищенській міській раді.
Сьогодні державну нагороду дружині воїна Маргариті Клец вручили представник Другого відділу Луцького РТЦК та СП та Рожищенський міський голова Вячеслав Поліщук.
Нагадаємо, 25-річний солдат 79-ої окремої десантно-штурмової бригади Роман Клец загинув 18 лютого 2023 року поблизу Мар'їнки Донецької області, похований у селищі Дубище.
У Героя залишилося двоє маленьких дітей.
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