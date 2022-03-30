У січні Волинська митниця заробила для держбюджету 2,5 мільярда гривень

У січні Волинська митниця заробила для держбюджету 2,5 мільярда гривень
У січні цього року із зони діяльності Волинської митниці державна скарбниця поповнилась на 2,5 млрд грн.

Прогнозний показник виконано на 167 відсотків, - повідомляють у Волинській митниці.

Суттєве перевиконання зумовлено зняттям 16 січня блокади з українсько-польського кордону і відновленням ритмічності пропуску через МАПП "Ягодин-Дорогуськ". Під час планування індикативу у новорічні свята такого "вікна можливостей" від польських страйкарів не очікували.

Порівняно з груднем 2023 року обсяги оподаткованого імпорту збільшилися за вагою на 8 відсотків, вартістю в доларовому еквіваленті - на 2 відсотки, відтак загалом надходження держбюджету зросли на 49 млн грн. А порівняно із січнем 2023 року, хоч обсяг оподаткованого імпорту за вагою таки зменшився під впливом блокади, однак збільшилась їх вартість у доларовому еквіваленті та податкове навантаження. Тож у порівнянні з минулорічним січнем суб'єкти зовнішгьо-економічної діяльності у зоні діяльності митниці збільшили рівень сплати митних платежів на пів мільярда гривень або на 28 відсотків.

З метою забезпечення максимальних надходжень митних платежів до бюджету здійснювались заходи, спрямовані на посилений контроль за повнотою оподаткування та достовірністю декларування відомостей про товари, правильністю визначення митної вартості та класифікації товарів, застосування пільг та преференцій.

Як відомо, левова частина доходів держбюджету України нині спрямовується на фінансування потреб ЗСУ.

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Теги: митниця, Волинь, гроші, державний бюджет
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