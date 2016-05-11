Боррель знайшов спосіб збільшити поставки боєприпасів Україні
Сьогодні, 06:31
Припинення постачання Європейським Союзом озброєння іншим країнам є найефективнішим способом збільшити постачання боєприпасів в Україну.
Як повідомляє РБК-Україна, про це голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив на пресконференції з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським.
На його думку, проблема не в тому, що європейська промисловість не здатна виробляти більше боєприпасів, а в тому, що частина продукції експортується до третіх країн.
"Найкращий спосіб продати більше Україні або пожертвувати більше Україні - це спробувати сказати іншим: "Будь ласка, зачекайте, ви не на війні. Ви можете зачекати кілька місяців і перенаправити цю продукцію в Україну". Це політичне рішення, яке мають прийняти країни-члени ЄС", - сказав Боррель.
Він заявив, що намагався донести цю думку колегам-міністрам цими днями і запропонував припинити такий експорт. Проте рішення про це можуть ухвалити лише держави-члени ЄС.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Як повідомляє РБК-Україна, про це голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив на пресконференції з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським.
На його думку, проблема не в тому, що європейська промисловість не здатна виробляти більше боєприпасів, а в тому, що частина продукції експортується до третіх країн.
"Найкращий спосіб продати більше Україні або пожертвувати більше Україні - це спробувати сказати іншим: "Будь ласка, зачекайте, ви не на війні. Ви можете зачекати кілька місяців і перенаправити цю продукцію в Україну". Це політичне рішення, яке мають прийняти країни-члени ЄС", - сказав Боррель.
Він заявив, що намагався донести цю думку колегам-міністрам цими днями і запропонував припинити такий експорт. Проте рішення про це можуть ухвалити лише держави-члени ЄС.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Боррель знайшов спосіб збільшити поставки боєприпасів Україні
Сьогодні, 06:31
Дружині полеглого волинянина вручили орден чоловіка. ФОТО
Сьогодні, 02:17