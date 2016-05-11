Боррель знайшов спосіб збільшити поставки боєприпасів Україні

Боррель знайшов спосіб збільшити поставки боєприпасів Україні
Припинення постачання Європейським Союзом озброєння іншим країнам є найефективнішим способом збільшити постачання боєприпасів в Україну.

Як повідомляє РБК-Україна, про це голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив на пресконференції з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським.

На його думку, проблема не в тому, що європейська промисловість не здатна виробляти більше боєприпасів, а в тому, що частина продукції експортується до третіх країн.

"Найкращий спосіб продати більше Україні або пожертвувати більше Україні - це спробувати сказати іншим: "Будь ласка, зачекайте, ви не на війні. Ви можете зачекати кілька місяців і перенаправити цю продукцію в Україну". Це політичне рішення, яке мають прийняти країни-члени ЄС", - сказав Боррель.

Він заявив, що намагався донести цю думку колегам-міністрам цими днями і запропонував припинити такий експорт. Проте рішення про це можуть ухвалити лише держави-члени ЄС.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ЄС, Боррель, Європа
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині водій рейсового автобуса відмовився везти військових: що каже перевізник
Як волинські виробники-експортери «вижили» під час блокування польсько-українського кордону
У Локачах підтоплює городи та будинки: мешканці звинувачують місцеву рибальську спілку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Боррель знайшов спосіб збільшити поставки боєприпасів Україні
Сьогодні, 06:31
У січні Волинська митниця заробила для держбюджету 2,5 мільярда гривень
Сьогодні, 05:28
Волиняни завоювали чотири медалі на Кубку світу з парабіатлону та лижних перегонів
Сьогодні, 03:42
Дружині полеглого волинянина вручили орден чоловіка. ФОТО
Сьогодні, 02:17
Українська компанія створила ударний дрон, який стійкий до впливу РЕБ
Сьогодні, 01:15
Схожі новини
У Луцьку відбудеться міжнародний конкурс знань про Європу та Європейський Союз У Луцьку відбудеться міжнародний конкурс знань про Європу та Європейський Союз
11 травень, 2016, 09:35
Європейським мерам влаштують тур Україною Європейським мерам влаштують тур Україною
02 березень, 2016, 06:10
Волиньрада може проігнорувати рішення луцьких депутатів Волиньрада може проігнорувати рішення луцьких депутатів
03 червень, 2013, 12:40
Прапор Європи вішатимуть у Луцьку поруч із державним Прапор Європи вішатимуть у Луцьку поруч із державним
30 травень, 2013, 14:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Боррель знайшов спосіб збільшити поставки боєприпасів Україні
Сьогодні, 06:31
 0
У січні Волинська митниця заробила для держбюджету 2,5 мільярда гривень
Сьогодні, 05:28
 0
Волиняни завоювали чотири медалі на Кубку світу з парабіатлону та лижних перегонів
Сьогодні, 03:42
 0
Дружині полеглого волинянина вручили орден чоловіка. ФОТО
Сьогодні, 02:17
 0
Українська компанія створила ударний дрон, який стійкий до впливу РЕБ
Сьогодні, 01:15
 0
Медіа
відео
1/8