Волинська майстриня в'яже адаптативні шкарпетки для поранених військових. ФОТО
Сьогодні, 08:25
Відома на Волині та за її межами майстриня Юлія Слюсарук, яка виготовляє унікальні в’язані вироби гачком та шпицями, розробила власну схему виготовлення адаптативних шкарпеток для поранених військових.
Про це умілиця з міста Володимира розповіла місцевому виданню БУГ.
Майстриня розпочала займатись в’язанням з народженням першої донечки, навчалась різних технік в’язання – шпицями та гачком. Згодом улюблене хобі жінки переросло у роботу, яка надихає уже понад 10 років.
Вироби володимирчанки мають попит у різних куточках світу, як розповідає майстриня, наразі її роботи, окрім України, продаються на міжнародному ринку, зокрема у Польщі, Німеччині, Італії, Північній Америці та Канаді.
Нагадаємо, що Юлія Слюсарук зі студентами третього віку щопятниці проводить майстер-клас з в’язання шкарпеток для військових.
А нещодавно майстриня, за проханнями волонтерів, почала в’язати адаптивні шкарпетки для поранених військових, які перебувають у госпіталях. Вони підходять тим, хто має травми нижньої частини ноги, а також тим, хто носить апарат Ілізарова.
“Цього року мене попросили зробити адаптивні шкарпетки, тобто ті, що застібаються на ґудзиках. Поранені хлопці, у яких наявні травми ніг, потребують зручних шкарпеток. Дані вироби в’яжуться ширшими та об’ємнішими”, – розповіла Юлія Слюсарук.
Майстер-класом, який в’язальниця придумала сама, безплатно ділиться й з іншими майстринями, але за це просить присилати їй хоча б одну готову адаптивну шкарпетку, щоб закрити потреби бійців, які до неї надходять від волонтерів з госпіталів різних куточків України. На один такий виріб у жінки йде приблизно один день, у когось це може забрати й більше часу. Запитів, зізнається Юлія, є чимало, тож вона продовжує організовувати майстринь для допомоги військовим.
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Про це умілиця з міста Володимира розповіла місцевому виданню БУГ.
Майстриня розпочала займатись в’язанням з народженням першої донечки, навчалась різних технік в’язання – шпицями та гачком. Згодом улюблене хобі жінки переросло у роботу, яка надихає уже понад 10 років.
Вироби володимирчанки мають попит у різних куточках світу, як розповідає майстриня, наразі її роботи, окрім України, продаються на міжнародному ринку, зокрема у Польщі, Німеччині, Італії, Північній Америці та Канаді.
Нагадаємо, що Юлія Слюсарук зі студентами третього віку щопятниці проводить майстер-клас з в’язання шкарпеток для військових.
А нещодавно майстриня, за проханнями волонтерів, почала в’язати адаптивні шкарпетки для поранених військових, які перебувають у госпіталях. Вони підходять тим, хто має травми нижньої частини ноги, а також тим, хто носить апарат Ілізарова.
“Цього року мене попросили зробити адаптивні шкарпетки, тобто ті, що застібаються на ґудзиках. Поранені хлопці, у яких наявні травми ніг, потребують зручних шкарпеток. Дані вироби в’яжуться ширшими та об’ємнішими”, – розповіла Юлія Слюсарук.
Майстер-класом, який в’язальниця придумала сама, безплатно ділиться й з іншими майстринями, але за це просить присилати їй хоча б одну готову адаптивну шкарпетку, щоб закрити потреби бійців, які до неї надходять від волонтерів з госпіталів різних куточків України. На один такий виріб у жінки йде приблизно один день, у когось це може забрати й більше часу. Запитів, зізнається Юлія, є чимало, тож вона продовжує організовувати майстринь для допомоги військовим.
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