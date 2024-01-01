Волинська майстриня в'яже адаптативні шкарпетки для поранених військових. ФОТО

Волинська майстриня в'яже адаптативні шкарпетки для поранених військових. ФОТО
Відома на Волині та за її межами майстриня Юлія Слюсарук, яка виготовляє унікальні в’язані вироби гачком та шпицями, розробила власну схему виготовлення адаптативних шкарпеток для поранених військових.

Про це умілиця з міста Володимира розповіла місцевому виданню БУГ.

Майстриня розпочала займатись в’язанням з народженням першої донечки, навчалась різних технік в’язання – шпицями та гачком. Згодом улюблене хобі жінки переросло у роботу, яка надихає уже понад 10 років.

Вироби володимирчанки мають попит у різних куточках світу, як розповідає майстриня, наразі її роботи, окрім України, продаються на міжнародному ринку, зокрема у Польщі, Німеччині, Італії, Північній Америці та Канаді.

Нагадаємо, що Юлія Слюсарук зі студентами третього віку щопятниці проводить майстер-клас з в’язання шкарпеток для військових.

А нещодавно майстриня, за проханнями волонтерів, почала в’язати адаптивні шкарпетки для поранених військових, які перебувають у госпіталях. Вони підходять тим, хто має травми нижньої частини ноги, а також тим, хто носить апарат Ілізарова.
Волинська майстриня в'яже адаптативні шкарпетки для поранених військових. ФОТО

“Цього року мене попросили зробити адаптивні шкарпетки, тобто ті, що застібаються на ґудзиках. Поранені хлопці, у яких наявні травми ніг, потребують зручних шкарпеток. Дані вироби в’яжуться ширшими та об’ємнішими”, – розповіла Юлія Слюсарук.
Волинська майстриня в'яже адаптативні шкарпетки для поранених військових. ФОТО

Майстер-класом, який в’язальниця придумала сама, безплатно ділиться й з іншими майстринями, але за це просить присилати їй хоча б одну готову адаптивну шкарпетку, щоб закрити потреби бійців, які до неї надходять від волонтерів з госпіталів різних куточків України. На один такий виріб у жінки йде приблизно один день, у когось це може забрати й більше часу. Запитів, зізнається Юлія, є чимало, тож вона продовжує організовувати майстринь для допомоги військовим.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Володимир, війна, допомога
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині водій рейсового автобуса відмовився везти військових: що каже перевізник
Як волинські виробники-експортери «вижили» під час блокування польсько-українського кордону
У Локачах підтоплює городи та будинки: мешканці звинувачують місцеву рибальську спілку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинська майстриня в'яже адаптативні шкарпетки для поранених військових. ФОТО
Сьогодні, 08:25
На скільки на Волині та в інших областях подорожчало житло у 2024 році
Сьогодні, 07:32
Боррель знайшов спосіб збільшити поставки боєприпасів Україні
Сьогодні, 06:31
У січні Волинська митниця заробила для держбюджету 2,5 мільярда гривень
Сьогодні, 05:28
Волиняни завоювали чотири медалі на Кубку світу з парабіатлону та лижних перегонів
Сьогодні, 03:42
Схожі новини
Волинська громада хоче придбати дронів, батарей та ретрансляторів на 3 мільйони Волинська громада хоче придбати дронів, батарей та ретрансляторів на 3 мільйони
23 січень, 07:31
Громади з Волині передали військовим на фронт вантажівку, квадрокоптери, зарядні станції та генератори Громади з Волині передали військовим на фронт вантажівку, квадрокоптери, зарядні станції та генератори
22 січень, 21:16
Луцьк хоче закупити техніки для військових на майже 7 мільйонів Луцьк хоче закупити техніки для військових на майже 7 мільйонів
19 січень, 08:25
Колядували, щедрували та ярмаркували: у волинській громаді зібрали понад 90 тисяч для ЗСУ Колядували, щедрували та ярмаркували: у волинській громаді зібрали понад 90 тисяч для ЗСУ
19 січень, 05:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинська майстриня в'яже адаптативні шкарпетки для поранених військових. ФОТО
Сьогодні, 08:25
 0
На скільки на Волині та в інших областях подорожчало житло у 2024 році
Сьогодні, 07:32
 0
Боррель знайшов спосіб збільшити поставки боєприпасів Україні
Сьогодні, 06:31
 0
У січні Волинська митниця заробила для держбюджету 2,5 мільярда гривень
Сьогодні, 05:28
 0
Волиняни завоювали чотири медалі на Кубку світу з парабіатлону та лижних перегонів
Сьогодні, 03:42
 0
Медіа
відео
1/8