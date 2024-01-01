Волинська майстриня в'яже адаптативні шкарпетки для поранених військових. ФОТО

Юлія Слюсарук, яка виготовляє унікальні в’язані вироби гачком та шпицями, розробила власну схему виготовлення адаптативних шкарпеток для поранених військових.



Про це умілиця з міста Володимира розповіла місцевому виданню



Майстриня розпочала займатись в’язанням з народженням першої донечки, навчалась різних технік в’язання – шпицями та гачком. Згодом улюблене хобі жінки переросло у роботу, яка надихає уже понад 10 років.



Вироби володимирчанки мають попит у різних куточках світу, як розповідає майстриня, наразі її роботи, окрім України, продаються на міжнародному ринку, зокрема у Польщі, Німеччині, Італії, Північній Америці та Канаді.



Нагадаємо, що



А нещодавно майстриня, за проханнями волонтерів, почала в’язати адаптивні шкарпетки для поранених військових, які перебувають у госпіталях. Вони підходять тим, хто має травми нижньої частини ноги, а також тим, хто носить апарат Ілізарова.



“Цього року мене попросили зробити адаптивні шкарпетки, тобто ті, що застібаються на ґудзиках. Поранені хлопці, у яких наявні травми ніг, потребують зручних шкарпеток. Дані вироби в’яжуться ширшими та об’ємнішими”, – розповіла Юлія Слюсарук.



Майстер-класом, який в’язальниця придумала сама, безплатно ділиться й з іншими майстринями, але за це просить присилати їй хоча б одну готову адаптивну шкарпетку, щоб закрити потреби бійців, які до неї надходять від волонтерів з госпіталів різних куточків України. На один такий виріб у жінки йде приблизно один день, у когось це може забрати й більше часу. Запитів, зізнається Юлія, є чимало, тож вона продовжує організовувати майстринь для допомоги військовим.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Відома на Волині та за її межами майстриня, яка виготовляє унікальні в’язані вироби гачком та шпицями, розробила власну схему виготовлення адаптативних шкарпеток для поранених військових.Про це умілиця з міста Володимира розповіла місцевому виданню БУГ Майстриня розпочала займатись в’язанням з народженням першої донечки, навчалась різних технік в’язання – шпицями та гачком. Згодом улюблене хобі жінки переросло у роботу, яка надихає уже понад 10 років.Вироби володимирчанки мають попит у різних куточках світу, як розповідає майстриня, наразі її роботи, окрім України, продаються на міжнародному ринку, зокрема у Польщі, Німеччині, Італії, Північній Америці та Канаді.Нагадаємо, що Юлія Слюсарук зі студентами третього віку щопятниці проводить майстер-клас з в’язання шкарпеток для військових А нещодавно майстриня, за проханнями волонтерів, почала в’язати адаптивні шкарпетки для поранених військових, які перебувають у госпіталях. Вони підходять тим, хто має травми нижньої частини ноги, а також тим, хто носить апарат Ілізарова.“Цього року мене попросили зробити адаптивні шкарпетки, тобто ті, що застібаються на ґудзиках. Поранені хлопці, у яких наявні травми ніг, потребують зручних шкарпеток. Дані вироби в’яжуться ширшими та об’ємнішими”, – розповіла Юлія Слюсарук.Майстер-класом, який в’язальниця придумала сама, безплатно ділиться й з іншими майстринями, але за це просить присилати їй хоча б одну готову адаптивну шкарпетку, щоб закрити потреби бійців, які до неї надходять від волонтерів з госпіталів різних куточків України. На один такий виріб у жінки йде приблизно один день, у когось це може забрати й більше часу. Запитів, зізнається Юлія, є чимало, тож вона продовжує організовувати майстринь для допомоги військовим.

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