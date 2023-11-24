На скільки на Волині та в інших областях подорожчало житло у 2024 році

На скільки на Волині та в інших областях подорожчало житло у 2024 році
Протягом січня ціни на первинному ринку зросли майже у всіх областях. Лише на Полтавщині середня вартість знизилася на 10%, а на Запоріжжі взагалі не змінилася.

Про це йдеться у матеріалі 24 каналу, з посиланням на дані українського маркетплейса DIM.RIA.

Станом на січень 2024 року найвища середня вартість за метр квадратний зафіксована у столиці. Ціна становить близько 51 380 гривень (враховуючи всі типи квартир за кількістю кімнат).

Протягом січня найбільше зросли ціни в Кіровоградській та Одеській областях – від +5 до +5,3%. Проте загалом найвищу середню вартість зафіксували в західному регіоні. Перше місце серед областей посідає Закарпатська, де квадрат в новобудовах коштує 43 764 гривні. На другому місці – Дніпропетровська із середньою вартістю 40 739 гривень за квадратний метр. А третє місце займає Львівщина, де ціна за квадрат приблизно така сама – 40 526 гривень.

На території Волинської області квадратний метр житла в новобудовах коштує 30 175 гривень. У порівнянні з груднем 2023 року ціни на житло у січні 2024 року зросли на 3%.
На скільки на Волині та в інших областях подорожчало житло у 2024 році

Що стосується областей з найнижчими цінами на квартири в новобудовах, то в трійку увійшли такі:

Запорізька – 23 463 гривні за квадрат;
Тернопільська – 24 910 гривень за квадрат;
Чернігівська – 25 213 гривень за квадрат.

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Теги: Волинь, житло, війна, ціна, гроші
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