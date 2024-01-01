Росіяни завдали удару по Золочеві на Харківщині: загинув двомісячний хлопчик
Сьогодні, 09:36
Окупанти завдали ударів по Золочеву Богодухівського району, що на Харківщині.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"Зруйнований триповерховий готель. Під завалами попередньо перебуває людина, трьох осіб врятували: 2 жінок та чоловіка. Також є загоряння фасаду магазину.
Триває ліквідація наслідків ударів", - йдеться в повідомленні.
Згодом він уточнив, що близько 2:30 у Золочеві Богодухівського району внаслідок двох ударів окупантів ракетами С-300 зруйновано триповерховий готель.
"Загинув двомісячний хлопчик. Отримали поранення три жінки, госпіталізовані до медичної установи. Пошкоджено сім приватник будинків, 19 об'єктів цивільної інфраструктури (магазини, кафе, кіоски), 2 адмінприміщення, щонайменше 5 цивільних авто", - повідомив Олег Синєгубов.
З-під завалів триповерхового готелю рятувальники вилучили тіло двохмісячного хлопчика, який народився 4 грудня 2023 року.
Три жінки 21, 28 та 39 років з вибуховими травмами та осколковими пораненнями госпіталізовані в лікарню, в тому числі і мати загиблої дитини.
Росіяни вночі вдарили двома ракетами С-300.
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Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"Зруйнований триповерховий готель. Під завалами попередньо перебуває людина, трьох осіб врятували: 2 жінок та чоловіка. Також є загоряння фасаду магазину.
Триває ліквідація наслідків ударів", - йдеться в повідомленні.
Згодом він уточнив, що близько 2:30 у Золочеві Богодухівського району внаслідок двох ударів окупантів ракетами С-300 зруйновано триповерховий готель.
"Загинув двомісячний хлопчик. Отримали поранення три жінки, госпіталізовані до медичної установи. Пошкоджено сім приватник будинків, 19 об'єктів цивільної інфраструктури (магазини, кафе, кіоски), 2 адмінприміщення, щонайменше 5 цивільних авто", - повідомив Олег Синєгубов.
З-під завалів триповерхового готелю рятувальники вилучили тіло двохмісячного хлопчика, який народився 4 грудня 2023 року.
Три жінки 21, 28 та 39 років з вибуховими травмами та осколковими пораненнями госпіталізовані в лікарню, в тому числі і мати загиблої дитини.
Росіяни вночі вдарили двома ракетами С-300.
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