Росіяни завдали удару по Золочеві на Харківщині: загинув двомісячний хлопчик

Росіяни завдали удару по Золочеві на Харківщині: загинув двомісячний хлопчик
Окупанти завдали ударів по Золочеву Богодухівського району, що на Харківщині.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Зруйнований триповерховий готель. Під завалами попередньо перебуває людина, трьох осіб врятували: 2 жінок та чоловіка. Також є загоряння фасаду магазину.

Триває ліквідація наслідків ударів", - йдеться в повідомленні.

Згодом він уточнив, що близько 2:30 у Золочеві Богодухівського району внаслідок двох ударів окупантів ракетами С-300 зруйновано триповерховий готель.

"Загинув двомісячний хлопчик. Отримали поранення три жінки, госпіталізовані до медичної установи. Пошкоджено сім приватник будинків, 19 об'єктів цивільної інфраструктури (магазини, кафе, кіоски), 2 адмінприміщення, щонайменше 5 цивільних авто", - повідомив Олег Синєгубов.

З-під завалів триповерхового готелю рятувальники вилучили тіло двохмісячного хлопчика, який народився 4 грудня 2023 року.

Три жінки 21, 28 та 39 років з вибуховими травмами та осколковими пораненнями госпіталізовані в лікарню, в тому числі і мати загиблої дитини.

Росіяни вночі вдарили двома ракетами С-300.

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Теги: Росія, Україна, війна
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