Росіяни завдали удару по Золочеві на Харківщині: загинув двомісячний хлопчик





Про це Олег Синєгубов.



"Зруйнований триповерховий готель. Під завалами попередньо перебуває людина, трьох осіб врятували: 2 жінок та чоловіка. Також є загоряння фасаду магазину.



Триває ліквідація наслідків ударів", - йдеться в повідомленні.



Згодом він уточнив, що близько 2:30 у Золочеві Богодухівського району внаслідок двох ударів окупантів ракетами С-300 зруйновано триповерховий готель.



"Загинув двомісячний хлопчик. Отримали поранення три жінки, госпіталізовані до медичної установи. Пошкоджено сім приватник будинків, 19 об'єктів цивільної інфраструктури (магазини, кафе, кіоски), 2 адмінприміщення, щонайменше 5 цивільних авто", - повідомив Олег Синєгубов.



З-під завалів триповерхового готелю рятувальники вилучили тіло двохмісячного хлопчика, який народився 4 грудня 2023 року.



Три жінки 21, 28 та 39 років з вибуховими травмами та осколковими пораненнями госпіталізовані в лікарню, в тому числі і мати загиблої дитини.



Росіяни вночі вдарили двома ракетами С-300.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Окупанти завдали ударів по Золочеву Богодухівського району, що на Харківщині.Про це повідомив голова обласної військової адміністрації"Зруйнований триповерховий готель. Під завалами попередньо перебуває людина, трьох осіб врятували: 2 жінок та чоловіка. Також є загоряння фасаду магазину.Триває ліквідація наслідків ударів", - йдеться в повідомленні.Згодом він уточнив, що близько 2:30 у Золочеві Богодухівського району внаслідок двох ударів окупантів ракетами С-300 зруйновано триповерховий готель."Загинув двомісячний хлопчик. Отримали поранення три жінки, госпіталізовані до медичної установи. Пошкоджено сім приватник будинків, 19 об'єктів цивільної інфраструктури (магазини, кафе, кіоски), 2 адмінприміщення, щонайменше 5 цивільних авто", - повідомив Олег Синєгубов.З-під завалів триповерхового готелю рятувальники вилучили тіло двохмісячного хлопчика, який народився 4 грудня 2023 року.Три жінки 21, 28 та 39 років з вибуховими травмами та осколковими пораненнями госпіталізовані в лікарню, в тому числі і мати загиблої дитини.Росіяни вночі вдарили двома ракетами С-300.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію