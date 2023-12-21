На Волині на бездоріжжі застрягла «швидка»

На Волині на бездоріжжі застрягла «швидка»
На Волині на бездоріжжі застряг автомобіль швидкої допомоги.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Сьогодні, 6 лютого, о 1:16 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те що поблизу с. Заставне Володимирського району автомобіль швидкої допомоги застряг на грунтовій дорозі.

На місце виклику прибули рятувальники 18 ДПРЧ селища Іваничі, які за допомогою тросу та пожежного автомобіля відбуксирували карету швидкої допомоги.
На Волині на бездоріжжі застрягла «швидка»

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Теги: Волинь, швидка, рятувальники
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