На Волині у 51-річного чоловіка вилучили набої





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Незаконні боєприпаси 51-річний волинянин зберігав за місцем проживання.



30 набоїв калібру 5,45 мм поліцейські вилучили та направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.



За фактом незаконного поводження з боєприпасами слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.



Санкція статті передбачає, зокрема, до семи років позбавлення волі.



Слідство триває.

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