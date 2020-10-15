На Волині у 51-річного чоловіка вилучили набої

На Волині у 51-річного чоловіка вилучили набої
У Ковельському районі поліцейські вилучили у чоловіка набої.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Незаконні боєприпаси 51-річний волинянин зберігав за місцем проживання.

30 набоїв калібру 5,45 мм поліцейські вилучили та направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.

За фактом незаконного поводження з боєприпасами слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає, зокрема, до семи років позбавлення волі.

Слідство триває.

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Теги: Волинь, поліція, набої
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