Захисники за добу ще ліквідували 1020 російських окупантів





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.02.24 орієнтовно склали:



– особового складу - близько/ about 390580 (+1020) осіб,



– танків - 6365 (+17),



– бойових броньованих машин - 11857 (+35),



– артилерійських систем - 9367 (+18),



– РСЗВ - 979 (+0),



– засоби ППО - 665 (+1),



– літаків - 332 (+0),



– гелікоптерів - 324 (+0),



– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7173 (+0),



– крилаті ракети - 1848 (+0),



– кораблі / катери - 24 (+0),



– підводні човни - 1 (+0),



– автомобільної техніки та автоцистерн - 12453 (+41),



– спеціальна техніка - 1496 (+10).



Дані уточнюються.

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