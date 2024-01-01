Захисники за добу ще ліквідували 1020 російських окупантів

Захисники за добу ще ліквідували 1020 російських окупантів
За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1020 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.02.24 орієнтовно склали:

– особового складу - близько/ about 390580 (+1020) осіб,

– танків - 6365 (+17),

– бойових броньованих машин - 11857 (+35),

– артилерійських систем - 9367 (+18),

– РСЗВ - 979 (+0),

– засоби ППО - 665 (+1),

– літаків - 332 (+0),

– гелікоптерів - 324 (+0),

– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7173 (+0),

– крилаті ракети - 1848 (+0),

– кораблі / катери - 24 (+0),

– підводні човни - 1 (+0),

– автомобільної техніки та автоцистерн - 12453 (+41),

– спеціальна техніка - 1496 (+10).

Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, втрати ворога
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині водій рейсового автобуса відмовився везти військових: що каже перевізник
Як волинські виробники-експортери «вижили» під час блокування польсько-українського кордону
У Локачах підтоплює городи та будинки: мешканці звинувачують місцеву рибальську спілку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Загинули у 19 та 29 років: на Волині рідним загиблих Героїв вручили їхні посмертні нагороди
Сьогодні, 10:44
На Волині у 51-річного чоловіка вилучили набої
Сьогодні, 10:21
Захисники за добу ще ліквідували 1020 російських окупантів
Сьогодні, 10:17
На Волині на бездоріжжі застрягла «швидка»
Сьогодні, 10:07
Курс валют у Луцьку на 6 лютого
Сьогодні, 09:50
Схожі новини
За добу українські захисники ліквідували понад 800 окупантів За добу українські захисники ліквідували понад 800 окупантів
05 лютий, 09:39
Захисники за добу ліквідували ще 1000 російських окупантів Захисники за добу ліквідували ще 1000 російських окупантів
01 лютий, 09:28
Захисники знищили ще майже 1100 окупантів Захисники знищили ще майже 1100 окупантів
31 січень, 09:41
Захисники знищили ще майже 1000 окупантів, 10 танків та ворожий літак Захисники знищили ще майже 1000 окупантів, 10 танків та ворожий літак
30 січень, 09:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
СБУ знищила банду шпигунів із колишніх та нинішніх працівників спецслужб України
Сьогодні, 11:29
 0
Волиняни навколішки зустріли полеглого Героя
Сьогодні, 11:09
 0
На Волині синоптики прогнозують потепління до +12⁰
Сьогодні, 11:00
 0
У Луцьку на перехресті – аварія із постраждалими. ПОДРОБИЦІ
Сьогодні, 10:50
 0
Загинули у 19 та 29 років: на Волині рідним загиблих Героїв вручили їхні посмертні нагороди
Сьогодні, 10:44
 0
Медіа
відео
1/8