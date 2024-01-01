Захисники за добу ще ліквідували 1020 російських окупантів
Сьогодні, 10:17
За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1020 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.02.24 орієнтовно склали:
– особового складу - близько/ about 390580 (+1020) осіб,
– танків - 6365 (+17),
– бойових броньованих машин - 11857 (+35),
– артилерійських систем - 9367 (+18),
– РСЗВ - 979 (+0),
– засоби ППО - 665 (+1),
– літаків - 332 (+0),
– гелікоптерів - 324 (+0),
– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7173 (+0),
– крилаті ракети - 1848 (+0),
– кораблі / катери - 24 (+0),
– підводні човни - 1 (+0),
– автомобільної техніки та автоцистерн - 12453 (+41),
– спеціальна техніка - 1496 (+10).
Дані уточнюються.
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.02.24 орієнтовно склали:
– особового складу - близько/ about 390580 (+1020) осіб,
– танків - 6365 (+17),
– бойових броньованих машин - 11857 (+35),
– артилерійських систем - 9367 (+18),
– РСЗВ - 979 (+0),
– засоби ППО - 665 (+1),
– літаків - 332 (+0),
– гелікоптерів - 324 (+0),
– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7173 (+0),
– крилаті ракети - 1848 (+0),
– кораблі / катери - 24 (+0),
– підводні човни - 1 (+0),
– автомобільної техніки та автоцистерн - 12453 (+41),
– спеціальна техніка - 1496 (+10).
Дані уточнюються.
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