Загинули у 19 та 29 років: на Волині рідним загиблих Героїв вручили їхні посмертні нагороди
Сьогодні, 10:44
Орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно) удостоїли рідних загиблих захисників України – Жучка Володимира Сергійовича та Веремчука Юрія Олеговича.
Про це повідомляють у Колківській громаді.
2 лютого представник Луцького РТЦК та СП Віталій Котеленець вручив нагороди: матері Веремчука Юрія Олеговича – Наталії Лукашук та матері Жучка Володимира Сергійовича - Анастасії Калуш.
Від імені усієї громади Колківський селищний голова Олександр Палінкевич висловив слова співчуття та вдячність рідним героїв, які є прикладом і гордістю для всієї України!
"Мужні, самовіддані і назавжди вірні своїй державі. Вони – наші Герої, завдяки яким ми маємо можливість жити! Ми завжди пам'ятатимемо тих, хто став на захист нашої Батьківщини і пожертвував своїм життям заради нашого майбутнього", - наголосили у громаді.
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Про це повідомляють у Колківській громаді.
2 лютого представник Луцького РТЦК та СП Віталій Котеленець вручив нагороди: матері Веремчука Юрія Олеговича – Наталії Лукашук та матері Жучка Володимира Сергійовича - Анастасії Калуш.
Від імені усієї громади Колківський селищний голова Олександр Палінкевич висловив слова співчуття та вдячність рідним героїв, які є прикладом і гордістю для всієї України!
"Мужні, самовіддані і назавжди вірні своїй державі. Вони – наші Герої, завдяки яким ми маємо можливість жити! Ми завжди пам'ятатимемо тих, хто став на захист нашої Батьківщини і пожертвував своїм життям заради нашого майбутнього", - наголосили у громаді.
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