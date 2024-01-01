Загинули у 19 та 29 років: на Волині рідним загиблих Героїв вручили їхні посмертні нагороди

Загинули у 19 та 29 років: на Волині рідним загиблих Героїв вручили їхні посмертні нагороди
Орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно) удостоїли рідних загиблих захисників України – Жучка Володимира Сергійовича та Веремчука Юрія Олеговича.

Про це повідомляють у Колківській громаді.

2 лютого представник Луцького РТЦК та СП Віталій Котеленець вручив нагороди: матері Веремчука Юрія ОлеговичаНаталії Лукашук та матері Жучка Володимира Сергійовича - Анастасії Калуш.

Від імені усієї громади Колківський селищний голова Олександр Палінкевич висловив слова співчуття та вдячність рідним героїв, які є прикладом і гордістю для всієї України!
Загинули у 19 та 29 років: на Волині рідним загиблих Героїв вручили їхні посмертні нагороди

"Мужні, самовіддані і назавжди вірні своїй державі. Вони – наші Герої, завдяки яким ми маємо можливість жити! Ми завжди пам'ятатимемо тих, хто став на захист нашої Батьківщини і пожертвував своїм життям заради нашого майбутнього", - наголосили у громаді.
Загинули у 19 та 29 років: на Волині рідним загиблих Героїв вручили їхні посмертні нагороди
Загинули у 19 та 29 років: на Волині рідним загиблих Героїв вручили їхні посмертні нагороди
Загинули у 19 та 29 років: на Волині рідним загиблих Героїв вручили їхні посмертні нагороди

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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