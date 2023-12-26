У Луцьку на перехресті – аварія із постраждалими. ПОДРОБИЦІ

Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні зранку, 6 лютого, на перехресті вулиць Потебні - Гнідавська.Про це у коментаріповідомили у секторі комунікації поліції Волині.Зіткнулися ВАЗ та Opel. Двох пасажирів ВАЗ доставили у лікарню для обстеження, водіїв у наркодиспансер – для освідування. Після з’ясування обставин буде прийнято відповідне процесуальне рішення – або складено адмінпротокол, або внесено відомості у ЄРДР.Як повідомивзавідувач відділу оперативно-диспетчерської служби Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги, на місці аварії працювало три екіпажі екстреної медичної допомоги. Двох постраждалих осіб госпіталізовано до Луцької міської клінічної лікарні: в однієї особи - підозра на струс головного мозку, в іншої - забій грудної клітки.