У Луцьку на перехресті – аварія із постраждалими. ПОДРОБИЦІ

У Луцьку на перехресті – аварія із постраждалими. ПОДРОБИЦІ
Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні зранку, 6 лютого, на перехресті вулиць Потебні - Гнідавська.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.

Зіткнулися ВАЗ та Opel. Двох пасажирів ВАЗ доставили у лікарню для обстеження, водіїв у наркодиспансер – для освідування. Після з’ясування обставин буде прийнято відповідне процесуальне рішення – або складено адмінпротокол, або внесено відомості у ЄРДР.

Як повідомив Інформаційному агентству ВолиньPost завідувач відділу оперативно-диспетчерської служби Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги Станіслав Лінік, на місці аварії працювало три екіпажі екстреної медичної допомоги. Двох постраждалих осіб госпіталізовано до Луцької міської клінічної лікарні: в однієї особи - підозра на струс головного мозку, в іншої - забій грудної клітки.

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Теги: аварія, Луцьк
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