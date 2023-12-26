У Луцьку на перехресті – аварія із постраждалими. ПОДРОБИЦІ
Сьогодні, 10:50
Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні зранку, 6 лютого, на перехресті вулиць Потебні - Гнідавська.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Зіткнулися ВАЗ та Opel. Двох пасажирів ВАЗ доставили у лікарню для обстеження, водіїв у наркодиспансер – для освідування. Після з’ясування обставин буде прийнято відповідне процесуальне рішення – або складено адмінпротокол, або внесено відомості у ЄРДР.
Як повідомив Інформаційному агентству ВолиньPost завідувач відділу оперативно-диспетчерської служби Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги Станіслав Лінік, на місці аварії працювало три екіпажі екстреної медичної допомоги. Двох постраждалих осіб госпіталізовано до Луцької міської клінічної лікарні: в однієї особи - підозра на струс головного мозку, в іншої - забій грудної клітки.
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Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Зіткнулися ВАЗ та Opel. Двох пасажирів ВАЗ доставили у лікарню для обстеження, водіїв у наркодиспансер – для освідування. Після з’ясування обставин буде прийнято відповідне процесуальне рішення – або складено адмінпротокол, або внесено відомості у ЄРДР.
Як повідомив Інформаційному агентству ВолиньPost завідувач відділу оперативно-диспетчерської служби Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги Станіслав Лінік, на місці аварії працювало три екіпажі екстреної медичної допомоги. Двох постраждалих осіб госпіталізовано до Луцької міської клінічної лікарні: в однієї особи - підозра на струс головного мозку, в іншої - забій грудної клітки.
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