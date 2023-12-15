На Волині синоптики прогнозують потепління до +12⁰

Волинські синоптики прогнозують значне потепління з 10 лютого: температура повітря сягатиме 10-12 градусів тепла.Про це повідомили у телеграмі Волинського обласного центру з гідрометеорології.Більшу половину тижня на Волині прогнозується нестійка погода, яку зумовлюватиме циклон на півночі Атлантики та атмосферні фронти, що з ним пов'язані. Тому очікуються дощі з мокрим снігом.6-7 лютого ще зберігатимуться пориви вітру 15-20 м/с. Температура вночі коливатиметься від 3⁰ морозу до 2⁰ тепла, вдень- 3-8⁰ тепла.Різко знизиться температура до 0⁰ у четвер, 8 лютого.Але вже з 10 лютого очікується надходження теплого повітря із Середземномор'я, денна температура сягатиме 10-12⁰ тепла.