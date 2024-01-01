СБУ знищила банду шпигунів із колишніх та нинішніх працівників спецслужб України

СБУ знищила банду шпигунів із колишніх та нинішніх працівників спецслужб України
Працівники СБУ знешкодили агентурну мережу фсб, до якої входили колишні та нинішні посадовці спецслужб України.

Про це у телеграмі повідомляє пресслужба СБУ.

Служба безпеки нейтралізувала потужну агентурну мережу військової контррозвідки фсб, яка діяла в Україні. У результаті багатоетапної спецоперації у різних регіонах затримано 5 учасників ворожої групи.
СБУ знищила банду шпигунів із колишніх та нинішніх працівників спецслужб України

Серед них – колишні посадовці Головного управління розвідки Міноборони та Служби зовнішньої розвідки України, а також співробітник обласного управління СБУ.
СБУ знищила банду шпигунів із колишніх та нинішніх працівників спецслужб України

Фігуранти тримали зв’язок з одним і тим же куратором ‒ співробітником фсб, який наразі перебуває у тимчасово окупованому Криму.
СБУ знищила банду шпигунів із колишніх та нинішніх працівників спецслужб України

Завданням цієї агентурної мережі була передача агресору розвідданих про Сили оборони та стратегічно важливі енергооб’єкти нашої держави.
СБУ знищила банду шпигунів із колишніх та нинішніх працівників спецслужб України

За матеріалами слідства, експосадовець зовнішньої розвідки був завербований фсб ще до повномасштабного вторгнення під час перебування на службі.
СБУ знищила банду шпигунів із колишніх та нинішніх працівників спецслужб України

З того часу він збирав інформацію про місця базування українських військових, а після 24 лютого 2022 року – і про канали переправлення іноземного озброєння в Україну.
СБУ знищила банду шпигунів із колишніх та нинішніх працівників спецслужб України

Також російський агент передавав до фсб секретну інформацію про особливості роботи та системи охорони Рівненської та Хмельницької АЕС.
СБУ знищила банду шпигунів із колишніх та нинішніх працівників спецслужб України

Для максимальної конспірації фігурант не надсилав інформацію телефоном. Він передавав розвіддані до фсб через спільника, який виїжджав за кордон як волонтер та особисто звітував резиденту ворожої спецслужби.
СБУ знищила банду шпигунів із колишніх та нинішніх працівників спецслужб України

Особливо чутливу інформацію колишній розвідник передавав на флешці через контрабандистів з прикордонних районів України.

Ще один російський агент, який раніше проходив службу в ГУР, «зливав» агресору особисті дані українських захисників.

Інший фігурант, співробітник СБУ, розвідував для окупантів геолокації фортифікаційних споруд та інженерних загороджень поблизу берегової лінії Одещини.

За даними слідства, фсб вербувала учасників групи, використовуючи у тому числі погрози вбивства їх сімей. Крім того, за кожне виконане завдання зловмисники отримували кошти від рф.

Наразі слідчі Служби безпеки вже повідомили п'ятьом учасникам російської агентурної мережі про підозру за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Їм уже обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх ворожих поплічників.

Спецоперацію проводили за сприяння підрозділів внутрішньої безпеки Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки, Служби безпеки та процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

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Теги: зрадники, СБУ
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