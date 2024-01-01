Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 7 – 11 лютого

Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на перегляд вистав.



Цього тижня глядачі розділять з героями гіркі та солодкі миті життя, подивляться на світ очима українських заробітчанок, побувають у любовному трикутнику та шукатимуть відповідь на запитання: що ж важливіше за гроші? Найменших глядачів чекатиме мужній Котигорошко.



Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 7 до 11 лютого.



У середу, 7 лютого, о 18:00 на камерній сцені – комедійний трилер з елементами мелодрами «Мільйон парашутиків» Неди Нежданої. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста.



Вистава, у якій говоритимуть про війну, геноцид та межу між життям і смертю. Постановка, яка, втім, попри всю серйозність тем, які торкається, спонукає глядачів не лише плакати, а і багато... сміятися. Наштовхне пригадати щось важливе, щемне і доволі особисте. Вечір в театрі, який прогорне гіркі та солодкі сторінки вашого життя, одна за одною, і нагадає, яке ж воно все-таки прекрасне... І повірте, післясмак буде теплим та приємним...



Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на



У четвер, 8 лютого, о 18:00 на камерній сцені – драма-інтерв’ю «Долі жіночі або Послання від заробітчанок» Мирона Лисака та Галини Микитюк.



«Прем’єра цієї вистави була запланована на завершення зими 2022 року, але у той фатальний день – 24 лютого, на коли була призначена генеральна репетиція нової постановки, здавалося, що всьому кінець... Проте, наша Україна попри усі жахіття повномасштабного вторгення вистояла тоді, бореться, працює, живе зараз, і віримо – неодмінно переможе! Попри непростий шлях до глядацьких сердець, прем’єра, хоч і згодом, а таки відбулася. Її гарно прийняли і навіть полюбили!», – каже режисерка-постановниця, заслужена артистка України Світлана Органіста.



Пропонуємо торкнутись до намиста з історій про заробітчанок, яке нанизане на містичну нитку українських богинь-мойр, які дбайливо збирає журналістка, що так чи інакше торкнеться кожного...



У п’ятницю, 9 лютого, о 18:00 на камерній сцені – драма інакшості «Фрекен Жюлі» Августа Юхана Стріндберга.



«Любовний трикутник? Так, але не тільки... Перетин доль, протилежних життєвих філософій та мрій! Пристрасть замість любові і розчарування, що прийшло на зміну надії. І... купальська ніч на розрізі життя і смерті. Все це – у виставі», – розповіла режисерка-постановниця, заслужена артистка України Світлана Органіста.



У суботу, 10 лютого, о 17:00 на основній сцені – поліська рапсодія «Століття Якова: Перше кохання» Володимира Лиса. Режисер-постановник – Микола Яремків.



Перед глядачами промайне людське життя головних героїв, із дитинства до старості – адже той, хто хвилину тому отримував у поштарки пенсію, вже біжить дитям, граючись із сусідською дівчинкою, а ось вони вже молоді – пізнають кохання... Та чи вдасться їм жити так, як мріється? Розповідь Якова – це історія життя не лише однієї людини, це історія цілого покоління. І великого кохання, яке головному герою вдалось пронести через усе, майже сторічне, життя. Саме про власну особисту драму старенький дід Яків й розповідає дівчині-приблуді, наркоманці Оленці...



У неділю, 11 лютого, о 12:00 – казка для дітей «Котигорошко» Анатолія Шияна. Режисер-постановник – Ярослав Ілляшенко.



Історія-подорож, у якій – за всіма вимогами жанру – герой пізнає себе і світ. Вона створена за мотивами української народної казки, тож у ній збережений народний колорит і відчуття справжнього незвичайного дійства, бо розпочинається і завершується мандрівка Котигорошка магічно. А ще ця розповідь про те, що завжди знайдеться герой, який зовсім не планував ним бути, проте важкі часи спонукають його до цього, бо не можна стояти осторонь, коли на тебе нападають. Саме таким є наш герой Котигорошко, який рятує від Змія сестру, побратимів, а заодно й увесь білий світ.



У театрі нагадують: щонеділі після казки відбувається розіграш 4 сертифікатів для двох глядачів на перегляд вистав, а також суперприз від постійного партнера театру – українського виробника іграшок, компанії «Тигрес».



У неділю, 11 лютого, о 17:00 на основній сцені – комедія «Шахрайки» Наталії Уварової.



«Яскрава, дещо пікантна, іскриста, немов феєрверк, а подекуди дуже романтична і сентиментальна вистава про гру та щирість, брехню та відвертість, а головне – про істинні цінності, які все-таки не купиш за гроші... Героїні Жулька та Оля чекають на глядачів! Як і всі інші кумедні та харизматичні герої цієї постановки!», – розповіла режисерка-постановниця, заслужена артистка України Світлана Органіста.



Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:

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