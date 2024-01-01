Волиняни навколішки зустріли полеглого Героя

зустріли скорботний кортеж із тілом загиблого Захисника.



Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.



«Нововолинськ зустрів Героя на щиті Ігоря Романчука з Литовезької громади. Вічна йому памʼять», - зазначив Борис Карпус.



Мер Нововолинська опублікував відео. Як видно на кадрах, водії звільнили дорогу для проїзду кортежу, а люди ставали навколішки перед ним.







Нагадаємо, у бою із російськими загарбниками поблизу міста Авдіївка на Доннеччині обірвалося життя волинянина Ігоря Романчука. Воїн (1987 року народження) проживав у селі Заболотці на Волині.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Нововолинську сьогодні, 6 лютого, зранку місцеві мешканцііз тілом загиблого Захисника.Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова«Нововолинськ зустрів Героя на щитіз Литовезької громади. Вічна йому памʼять», - зазначив Борис Карпус.Мер Нововолинська опублікував відео. Як видно на кадрах, водії звільнили дорогу для проїзду кортежу, а люди ставали навколішки перед ним.Нагадаємо, у бою із російськими загарбниками поблизу міста Авдіївка на Доннеччиніволинянина Ігоря Романчука. Воїн (1987 року народження) проживав у селі Заболотці на Волині.

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