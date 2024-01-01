Волиняни навколішки зустріли полеглого Героя
Сьогодні, 11:09
У Нововолинську сьогодні, 6 лютого, зранку місцеві мешканці зустріли скорботний кортеж із тілом загиблого Захисника.
Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
«Нововолинськ зустрів Героя на щиті Ігоря Романчука з Литовезької громади. Вічна йому памʼять», - зазначив Борис Карпус.
Мер Нововолинська опублікував відео. Як видно на кадрах, водії звільнили дорогу для проїзду кортежу, а люди ставали навколішки перед ним.
Нагадаємо, у бою із російськими загарбниками поблизу міста Авдіївка на Доннеччині обірвалося життя волинянина Ігоря Романчука. Воїн (1987 року народження) проживав у селі Заболотці на Волині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
«Нововолинськ зустрів Героя на щиті Ігоря Романчука з Литовезької громади. Вічна йому памʼять», - зазначив Борис Карпус.
Мер Нововолинська опублікував відео. Як видно на кадрах, водії звільнили дорогу для проїзду кортежу, а люди ставали навколішки перед ним.
Нагадаємо, у бою із російськими загарбниками поблизу міста Авдіївка на Доннеччині обірвалося життя волинянина Ігоря Романчука. Воїн (1987 року народження) проживав у селі Заболотці на Волині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 7 – 11 лютого
Сьогодні, 11:37
Волиняни навколішки зустріли полеглого Героя
Сьогодні, 11:09
На Волині синоптики прогнозують потепління до +12⁰
Сьогодні, 11:00
У Луцьку на перехресті – аварія із постраждалими. ПОДРОБИЦІ
Сьогодні, 10:50