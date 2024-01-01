Волиняни навколішки зустріли полеглого Героя

Волиняни навколішки зустріли полеглого Героя
У Нововолинську сьогодні, 6 лютого, зранку місцеві мешканці зустріли скорботний кортеж із тілом загиблого Захисника.

Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

«Нововолинськ зустрів Героя на щиті Ігоря Романчука з Литовезької громади. Вічна йому памʼять», - зазначив Борис Карпус.

Мер Нововолинська опублікував відео. Як видно на кадрах, водії звільнили дорогу для проїзду кортежу, а люди ставали навколішки перед ним.



Нагадаємо, у бою із російськими загарбниками поблизу міста Авдіївка на Доннеччині обірвалося життя волинянина Ігоря Романчука. Воїн (1987 року народження) проживав у селі Заболотці на Волині.

Волиняни навколішки зустріли полеглого Героя

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Теги: загиблі, війна
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