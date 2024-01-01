Волиняни завоювали чотири медалі на Кубку світу з парабіатлону та лижних перегонів

Богдана Конашук, Дмитро Суярко та Назар Шевчик здобули чотири медалі на другому етапі Кубку світу з парабіатлону та лижних перегонів серед людей з ураженнями опорно-рухового апарату та порушеннями зору.



Змагання тривали в італійському Мартелі з 29 січня по 5 лютого, повідомляє



Спортсмен Дмитро Суярко здобув дві медалі — "бронзу" та "срібло". Третє місце він посів у спринті на дистанції 2,4 кілометра, друге у біатлоні на дистанції — 10 кілометрів.



Назар Шевчик та Богдана Конашук також здобули "бронзові" нагороди у спринті, в класі стоячи.



Таким чином спортивні здобутки волинян поповнилися трьома бронзовими та однією срібною медалями.



Участь у цих змаганнях також брала спортсменка з Волині Юлія Батенкова-Бауман.

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