Волиняни завоювали чотири медалі на Кубку світу з парабіатлону та лижних перегонів
Сьогодні, 03:42
Троє волинян: Богдана Конашук, Дмитро Суярко та Назар Шевчик здобули чотири медалі на другому етапі Кубку світу з парабіатлону та лижних перегонів серед людей з ураженнями опорно-рухового апарату та порушеннями зору.
Змагання тривали в італійському Мартелі з 29 січня по 5 лютого, повідомляє Суспільне.
Спортсмен Дмитро Суярко здобув дві медалі — "бронзу" та "срібло". Третє місце він посів у спринті на дистанції 2,4 кілометра, друге у біатлоні на дистанції — 10 кілометрів.
Назар Шевчик та Богдана Конашук також здобули "бронзові" нагороди у спринті, в класі стоячи.
Таким чином спортивні здобутки волинян поповнилися трьома бронзовими та однією срібною медалями.
Участь у цих змаганнях також брала спортсменка з Волині Юлія Батенкова-Бауман.
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Змагання тривали в італійському Мартелі з 29 січня по 5 лютого, повідомляє Суспільне.
Спортсмен Дмитро Суярко здобув дві медалі — "бронзу" та "срібло". Третє місце він посів у спринті на дистанції 2,4 кілометра, друге у біатлоні на дистанції — 10 кілометрів.
Назар Шевчик та Богдана Конашук також здобули "бронзові" нагороди у спринті, в класі стоячи.
Таким чином спортивні здобутки волинян поповнилися трьома бронзовими та однією срібною медалями.
Участь у цих змаганнях також брала спортсменка з Волині Юлія Батенкова-Бауман.
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