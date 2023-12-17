У Луцьку на пальці в дитини застрягла деталь іграшки, допомагали рятувальники. ФОТО
Сьогодні, 22:37
Волинські надзвичайники допомогли 4-річній дівчинці, в якої на польці застрягла деталь від іграшки.
Про це повідомили на сторінці ГУ ДССН у Волинській області.
5 лютого о 20:12 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення від жителя с. Тарасове Луцького району про те що його дитина бавилася з калейдоскопом і частина іграшки застрягла у неї на пальці.
Недовго думаючи батько 4-х річної дитини самостійно привіз дівчинку до Аварійно рятувальної частини м. Луцьк де рятувальники за допомогою слюсарного інструмента зняли деталь з пальця дитини.
Опісля надзвичайники провели невелику екскурсію пожежною частиною для малечі.
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Про це повідомили на сторінці ГУ ДССН у Волинській області.
5 лютого о 20:12 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення від жителя с. Тарасове Луцького району про те що його дитина бавилася з калейдоскопом і частина іграшки застрягла у неї на пальці.
Недовго думаючи батько 4-х річної дитини самостійно привіз дівчинку до Аварійно рятувальної частини м. Луцьк де рятувальники за допомогою слюсарного інструмента зняли деталь з пальця дитини.
Опісля надзвичайники провели невелику екскурсію пожежною частиною для малечі.
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