Волинянин після поранення вчить новобранців збивати «шахеди» та захищає небо над Черкащиною. ВІДЕО

Юрій із позивним "Цезар" з перших днів повномасштабного вторгнення пішов добровольцем. Воював у Авдіївці, а після поранення збиває "шахеди" та ракети над Черкащиною. Хоч родом із Волині, нині навчає обороняти небо черкаських новобранців ЗСУ.



Контролюючи небо над областю та відстрілюючи російські цілі, так для військовослужбовця Юрія проходять останні два місяці. До цього він захищав країну на сході, - повідомляє



"Мене було поранено і я став обмежено придатний. Мене перевели на збивання повітряних цілей, тепер я тут навчаю хлопців і вчуся сам".



Приземляти російські безпілотники навчився на фронті. Пояснив: боротись із цим видом зброї складно.



"У них є власна ціль, свій напрямок, який їм закоординували. Ще в них є камера із зумом і вона прямо в ту ціль направлена. Десь протягом 300 – 400 метрів воно розриває безпілотник та повністю все згорає".



На передовій графіка обстрілів немає, зазначив інструктор із позивним "Беркут", а в тилові області росіяни запускають "шахеди" переважно вночі. Тож навчання мобільних груп ППО із заходом сонця тривають.



"Ми беремо трішки на випередження ціль. Бажано робити не один постріл, а чергу пострілів, коли цілишся. Вночі їх менше видно, вдень є більша можливість їх вразити і за кілометри два вже побачити, а вночі — ні".



Разом з новобранцями зенітного кулеметного батальйону тут тренуються й чинні мобільні бригади ППО, зазначив "Беркут". Вони прикривають усі куточки області. Мобільні вогневі групи на чергуваннях перебувають цілодобово, а на позиції виїжджають після сигналу повітряної тривоги.



Від початку повномасштабного вторгнення росіяни Черкащину обстріляли 83 рази, розповів начальник ОВА Ігор Табурець. Новий підрозділ створили для кращого захисту області.



"Ці батальйони укомплектовуються саме черкащанами. Ми намагалися використати кожну територіальну громаду, яка зацікавлена в захисті свого неба. Звісно, більше в нас є зосередження біля місць критичної інфраструктури, відповідні об’єкти, відносно яких є вказівка головнокомандувача ЗСУ, і ми чітко знаємо маршрути, де пролітають ці цілі. На навчання залучаємо всіх, хто не залучається на бойове чергування".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовецьіз позивним "Цезар" з перших днів повномасштабного вторгнення пішов добровольцем. Воював у Авдіївці, а після поранення збиває "шахеди" та ракети над Черкащиною. Хоч родом із Волині, нині навчає обороняти небо черкаських новобранців ЗСУ.Контролюючи небо над областю та відстрілюючи російські цілі, так для військовослужбовця Юрія проходять останні два місяці. До цього він захищав країну на сході, - повідомляє Суспільне "Мене було поранено і я став обмежено придатний. Мене перевели на збивання повітряних цілей, тепер я тут навчаю хлопців і вчуся сам".Приземляти російські безпілотники навчився на фронті. Пояснив: боротись із цим видом зброї складно."У них є власна ціль, свій напрямок, який їм закоординували. Ще в них є камера із зумом і вона прямо в ту ціль направлена. Десь протягом 300 – 400 метрів воно розриває безпілотник та повністю все згорає".На передовій графіка обстрілів немає, зазначив інструктор із позивним "Беркут", а в тилові області росіяни запускають "шахеди" переважно вночі. Тож навчання мобільних груп ППО із заходом сонця тривають."Ми беремо трішки на випередження ціль. Бажано робити не один постріл, а чергу пострілів, коли цілишся. Вночі їх менше видно, вдень є більша можливість їх вразити і за кілометри два вже побачити, а вночі — ні".Разом з новобранцями зенітного кулеметного батальйону тут тренуються й чинні мобільні бригади ППО, зазначив "Беркут". Вони прикривають усі куточки області. Мобільні вогневі групи на чергуваннях перебувають цілодобово, а на позиції виїжджають після сигналу повітряної тривоги.Від початку повномасштабного вторгнення росіяни Черкащину обстріляли 83 рази, розповів начальник ОВА Ігор Табурець. Новий підрозділ створили для кращого захисту області."Ці батальйони укомплектовуються саме черкащанами. Ми намагалися використати кожну територіальну громаду, яка зацікавлена в захисті свого неба. Звісно, більше в нас є зосередження біля місць критичної інфраструктури, відповідні об’єкти, відносно яких є вказівка головнокомандувача ЗСУ, і ми чітко знаємо маршрути, де пролітають ці цілі. На навчання залучаємо всіх, хто не залучається на бойове чергування".

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