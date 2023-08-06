Волинянин після поранення вчить новобранців збивати «шахеди» та захищає небо над Черкащиною. ВІДЕО

Волинянин після поранення вчить новобранців збивати «шахеди» та захищає небо над Черкащиною. ВІДЕО
Військовослужбовець Юрій із позивним "Цезар" з перших днів повномасштабного вторгнення пішов добровольцем. Воював у Авдіївці, а після поранення збиває "шахеди" та ракети над Черкащиною. Хоч родом із Волині, нині навчає обороняти небо черкаських новобранців ЗСУ.

Контролюючи небо над областю та відстрілюючи російські цілі, так для військовослужбовця Юрія проходять останні два місяці. До цього він захищав країну на сході, - повідомляє Суспільне.

"Мене було поранено і я став обмежено придатний. Мене перевели на збивання повітряних цілей, тепер я тут навчаю хлопців і вчуся сам".

Приземляти російські безпілотники навчився на фронті. Пояснив: боротись із цим видом зброї складно.

"У них є власна ціль, свій напрямок, який їм закоординували. Ще в них є камера із зумом і вона прямо в ту ціль направлена. Десь протягом 300 – 400 метрів воно розриває безпілотник та повністю все згорає".

На передовій графіка обстрілів немає, зазначив інструктор із позивним "Беркут", а в тилові області росіяни запускають "шахеди" переважно вночі. Тож навчання мобільних груп ППО із заходом сонця тривають.
Волинянин після поранення вчить новобранців збивати «шахеди» та захищає небо над Черкащиною. ВІДЕО

"Ми беремо трішки на випередження ціль. Бажано робити не один постріл, а чергу пострілів, коли цілишся. Вночі їх менше видно, вдень є більша можливість їх вразити і за кілометри два вже побачити, а вночі — ні".

Разом з новобранцями зенітного кулеметного батальйону тут тренуються й чинні мобільні бригади ППО, зазначив "Беркут". Вони прикривають усі куточки області. Мобільні вогневі групи на чергуваннях перебувають цілодобово, а на позиції виїжджають після сигналу повітряної тривоги.
Волинянин після поранення вчить новобранців збивати «шахеди» та захищає небо над Черкащиною. ВІДЕО

Від початку повномасштабного вторгнення росіяни Черкащину обстріляли 83 рази, розповів начальник ОВА Ігор Табурець. Новий підрозділ створили для кращого захисту області.

"Ці батальйони укомплектовуються саме черкащанами. Ми намагалися використати кожну територіальну громаду, яка зацікавлена в захисті свого неба. Звісно, більше в нас є зосередження біля місць критичної інфраструктури, відповідні об’єкти, відносно яких є вказівка головнокомандувача ЗСУ, і ми чітко знаємо маршрути, де пролітають ці цілі. На навчання залучаємо всіх, хто не залучається на бойове чергування".


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Черкащина, війна, шахеди, ППО
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині водій рейсового автобуса відмовився везти військових: що каже перевізник
Як волинські виробники-експортери «вижили» під час блокування польсько-українського кордону
У Локачах підтоплює городи та будинки: мешканці звинувачують місцеву рибальську спілку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянин після поранення вчить новобранців збивати «шахеди» та захищає небо над Черкащиною. ВІДЕО
Сьогодні, 21:16
Чоловік, який на Північному ринку в Луцьку зарізав товариша, проведе за ґратами 5 років
Сьогодні, 20:34
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 6 лютого
Сьогодні, 20:00
З-поміж громад області найбільше оптики для ЗСУ купив Нововолинськ
Сьогодні, 19:20
Окупанти підтвердили, що ЗСУ ліквідували міністра «лнр»
Сьогодні, 18:45
Схожі новини
На Рівненщині працювала ППО. ВІДЕО На Рівненщині працювала ППО. ВІДЕО
06 серпень, 2023, 13:59
Переселенка із Вугледара, яка переїхала на Волинь, отримала ваучер на навчання та здобуває третю освіту Переселенка із Вугледара, яка переїхала на Волинь, отримала ваучер на навчання та здобуває третю освіту
04 лютий, 08:14
На Волині попрощалися із загиблим Героєм Сергієм Семеновим На Волині попрощалися із загиблим Героєм Сергієм Семеновим
03 лютий, 22:32
«Найтяжча дорога – на цвинтар до рідної дитини»: спогади батьків про загиблого на війні прикордонника з Волині «Найтяжча дорога – на цвинтар до рідної дитини»: спогади батьків про загиблого на війні прикордонника з Волині
03 лютий, 20:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин після поранення вчить новобранців збивати «шахеди» та захищає небо над Черкащиною. ВІДЕО
Сьогодні, 21:16
 0
Чоловік, який на Північному ринку в Луцьку зарізав товариша, проведе за ґратами 5 років
Сьогодні, 20:34
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 6 лютого
Сьогодні, 20:00
 0
На порозі нової ери: як CS 2 змінює кіберспортивний ландшафт*
Сьогодні, 19:42
 0
З-поміж громад області найбільше оптики для ЗСУ купив Нововолинськ
Сьогодні, 19:20
 0
Медіа
відео
1/8