Захворюваність на ГРВІ на Волині на 17,5% перевищує епідемічний поріг
Сьогодні, 18:50
Упродовж тижня на Волині медики зареєстрували 6600 випадків ГРВІ, зокрема, 67 випадків COVID-19.
У порівнянні з попереднім тижнем захворюваність на ГРВІ знизилася на 12%, а на COVID-19 – на 5,5 %, повідомляє у фейсбуці Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
Серед всіх, хто захворіли, близько 65,5% становлять діти до 17 років. Госпіталізовано 126 людей, із них 8 – із COVID-19. Із загальної кількості госпіталізованих понад 50% – діти.
Інтенсивний показник захворюваності за цей період на 17,5% перевищує епідемічний поріг і відповідає середньому рівню інтенсивності епідемічного процесу.
Починаючи із 2 жовтня 2023 року на ГРВІ в області перехворіло більше 117 тисяч людей. Це становить 11,5% населення області й на 38% більше аналогічного періоду сезону 2022-2023 років.
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У порівнянні з попереднім тижнем захворюваність на ГРВІ знизилася на 12%, а на COVID-19 – на 5,5 %, повідомляє у фейсбуці Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
Серед всіх, хто захворіли, близько 65,5% становлять діти до 17 років. Госпіталізовано 126 людей, із них 8 – із COVID-19. Із загальної кількості госпіталізованих понад 50% – діти.
Інтенсивний показник захворюваності за цей період на 17,5% перевищує епідемічний поріг і відповідає середньому рівню інтенсивності епідемічного процесу.
Починаючи із 2 жовтня 2023 року на ГРВІ в області перехворіло більше 117 тисяч людей. Це становить 11,5% населення області й на 38% більше аналогічного періоду сезону 2022-2023 років.
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