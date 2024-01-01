Захворюваність на ГРВІ на Волині на 17,5% перевищує епідемічний поріг

Упродовж тижня на Волині медики зареєстрували 6600 випадків ГРВІ, зокрема, 67 випадків COVID-19.У порівнянні з попереднім тижнемзнизилася на 12%, а на COVID-19 – на 5,5 %, повідомляє у фейсбуці Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.Серед всіх, хто захворіли, близько 65,5% становлять діти до 17 років. Госпіталізовано 126 людей, із них 8 – із COVID-19. Із загальної кількості госпіталізованих понад 50% – діти.Інтенсивний показник захворюваності за цей період на 17,5% перевищує епідемічний поріг і відповідає середньому рівню інтенсивності епідемічного процесу.Починаючи із 2 жовтня 2023 року на ГРВІ в області перехворіло більше 117 тисяч людей. Це становить 11,5% населення області й на 38% більше аналогічного періоду сезону 2022-2023 років.