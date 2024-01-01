Загарбники дроном вбили родину на Сумщині

Загарбники дроном вбили родину на Сумщині
Російські окупанти знову вбили українську родину. Трагедія сталася на Сумщині.

Про це у телеграмі повідомляє МВС України.

Ворожий безпілотник поцілив прямо в приватний будинок у Новослобідській громаді. Виникла пожежа. Рятувальники загасили полумʼя та почали розбір завалів. Пошуково-рятувальна операція тривала понад 9 годин.
Загарбники дроном вбили родину на Сумщині

Внаслідок російського удару загинуло 5 людей: жінка, двоє її синів, бабуся та родичка, яка приїхала в гості. Рятувальники деблокували з-під завалів будинку тіла загиблих.
Загарбники дроном вбили родину на Сумщині

Також на місці події працювали слідчі поліції, які зафіксували цей черговий злочин проти цивільного населення.
Загарбники дроном вбили родину на Сумщині

Загалом за минулу добу зафіксовано понад 550 обстрілів - під ударом були 90 населених пунктів у 8 областях держави.

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Теги: обстріл, війна
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