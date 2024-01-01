Загарбники дроном вбили родину на Сумщині

Російські окупанти знову вбили українську родину. Трагедія сталася на Сумщині.Про це у телеграмі повідомляє МВС України.Ворожий безпілотник поцілив прямо в приватний будинок у Новослобідській громаді. Виникла пожежа. Рятувальники загасили полумʼя та почали розбір завалів. Пошуково-рятувальна операція тривала понад 9 годин.Внаслідокзагинуло 5 людей: жінка, двоє її синів, бабуся та родичка, яка приїхала в гості. Рятувальники деблокували з-під завалів будинку тіла загиблих.Також на місці події працювали слідчі поліції, які зафіксували цей черговий злочин проти цивільного населення.Загалом за минулу добу зафіксовано понад 550 обстрілів - під ударом були 90 населених пунктів у 8 областях держави.